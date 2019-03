Berlino-Parigi - i fondi europei solo ai Paesi con i conti in regola : Francia e Germania hanno messo a punto una proposta per stabilire come distribuire le risorse in Europa. Vince la linea tedesca, premiati i governi che faranno le riforme “E’ nell’interesse… L'articolo Berlino-Parigi, i fondi europei solo ai Paesi con i conti in regola proviene da Essere-Informati.it.

L'Ue contro l'accordo Italia-Cina Ma Parigi e Berlino fanno già affari : L'Europa insorge sulla possibile adesione dell'Italia alla Belt and Road, ma la Via della Seta arriva di fatto già in Germania. Ricchissimi accordi con la Cina anche per Uk e Francia Segui su affaritaliani.it

L'asse Berlino-Parigi dice sì alla richiesta di May : "Più tempo per Brexit se motivato". Scintille tra Francia e Olanda su AirFrance-Klm : La relazione fra Francia e Germania "è forte ed efficace", ed in questo contesto è "normale" che alcune questioni suscitino "un dibattito". Ad affermarlo è il presidente francese Emmanuel Macron che ha ricevuto oggi all'Eliseo la cancelliera tedesca Angela Merkel e ha risposto alle domande dei giornalisti su "tensioni" che sarebbero emerse fra Parigi e Berlino.I due leader hanno firmato il 22 gennaio ad Aquisgrana un ...

Berlino-Parigi - i fondi europei solo ai Paesi con i conti in regola : Francia e Germania hanno messo a punto una proposta per stabilire come distribuire le risorse in Europa. Vince la linea tedesca, premiati i governi che faranno le riforme “E’ nell’interesse… L'articolo Berlino-Parigi, i fondi europei solo ai Paesi con i conti in regola proviene da Essere-Informati.it.

Asse Parigi-Berlino sull'eurobudget : «Fondi solo a chi fa le riforme» : C'è l'accordo fra e sull'eurobudget, e si afferma la linea tedesca che prevede che le risorse di questo nuovo strumento siano accessibili solo a chi fa le riforme indicate dal semestre europeo. È ...

Ue - accordo Parigi-Berlino sull'eurobudget : fondi solo ai Paesi che fanno riforme : Berlino e Parigi hanno trovato un accordo sull' eurobudget che si rifà a quella che era la visione tedesca esplicitata in un documento di lavoro del ministero tedesco delle Finanze di cui si era ...

Accordo Parigi-Berlino sull'eurobudget - soldi a chi fa le riforme : C'è l'Accordo fra Parigi e Berlino sull'eurobudget , e si afferma la linea tedesca che prevede che le risorse di questo nuovo strumento siano accessibili solo a chi fa le riforme indicate dal semestre ...

Accordo Parigi-Berlino su eurobudget : fondi solo a chi fa riforme : Intesa sulla linea tedesca che prevede l'accesso all'eurobudget solo per chi fa le riforme indicate nell'ambito del semestre europeo

Asse Parigi-Berlino sull'eurobudget : 'Fondi solo a chi fa le riforme' : C'è l'accordo fra Parigi e Berlino sull'eurobudget, e si afferma la linea tedesca che prevede che le risorse di questo nuovo strumento siano accessibili solo a chi fa le riforme indicate dal semestre ...

Ue - c'è accordo tra Parigi e Berlino su eurobudget : Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget , in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riportato dal Frankfurter ...

Asse Parigi-Berlino - la proposta : 'Fondi Ue solo a Paesi con conti in regola' : Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget, in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. ...

Asse Parigi-Berlino - la proposta : «Fondi Ue solo a Paesi con conti in regola» : Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget, in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung....

Proposta Berlino-Parigi - i fondi Ue solo ai Paesi con i conti in regola : BERLINO - 'E' nell'interesse dell'intera eurozona sostenere gli sforzi per le riforme nazionali'. E' questo il cuore della Proposta franco-tedesca per un fondo dell'eurozona. Dal documento messo a ...

Istat - a gennaio inflazione allo 0 - 9% Frenano anche Parigi e Berlino : Prezzi freddi a gennaio in tutta Europa, un segnale negativo che si accompagna al calo dell'indice Markit dell'attività manifatturiera in Europa a 49,2 punti a febbraio dai 50,5 di gennaio.. In Italia ...