Basket – Nazionale italiana | Sacchetti ct azzurro fino al 2021 | il commento del

sportfair

: La nazionale italiana maschile di basket si è qualificata ai Mondiali - ilpost : La nazionale italiana maschile di basket si è qualificata ai Mondiali - ilPostSport : Dopo 13 anni l'Italia torna ai Mondiali di basket - paopape : RT @ilPostSport: Dopo 13 anni l'Italia torna ai Mondiali di basket -

(Di sabato 23 febbraio 2019)A di pallacanestro: Meosarà CTalMeosarà il Commissario Tecnico delladial. Il Presidente Fip Giovanni Petrucci ha prolungato il contratto del CT, in scadenza quest’anno, ancora per due stagioni. Meo sarà dunque in panchina non solo al Mondiale, conquistato proprio ieri sera a Varese, ma anche nel successivo percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (qualificazioni attraverso Mondiale o torneo pre olimpico) e al campionato europeo del(l’Italia è in corsa per organizzare un girone della fase finale).Simone Raso/LaPresse“La decisione – ha detto Petrucci – è stata presa ben prima della matematica qualificazione mondiale. Ho grande fiducia in Meo e nel lavoro che ha sin qui svolto con la squadra. L’obiettivo più immediato è il Mondiale in Cina ma le nostre attenzioni sono ...