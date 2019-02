Basilica di Norcia aperta per un giorno

Capodanno : festa in piazza a Norcia davanti alle macerie della Basilica : Norcia ha festeggiato l’arrivo del 2019 in piazza San Benedetto, dove poco prima della mezzanotte si sono radunati decine di residenti e turisti che hanno scelto la cittadina colpita dal terremoto del 2016 per festeggiare il Capodanno. I fuochi d’artificio hanno illuminato la notte e le macerie della vicina Basilica, regalando uno scenario suggestivo a chi in quel momento stava brindando all’arrivo del nuovo anno. Prima, i vari ...