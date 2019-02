Ascolti Uomini e Donne Scelta vs Sanremo Young | cala Antonella Clerici

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%). Got Talent 5.5% - Crozza 4.6% : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 21.24 alle 0.00 – il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.36 – la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo ...

Ascolti TV | Venerdì 15 febbraio 2019. Testa a testa tra Sanremo Young (3 - 6 mln – 16.18%) e Uomini e Donne (3 - 4 mln – 16.72%). Suburra fermo al 3.72% - in calo Got Talent (5.2%) : Sanremo Young: Antonella Clerici e John Travolta Nella serata di ieri, su Rai1 – dalle 21.25 alle 23.54 – la prima puntata della seconda edizione di Sanremo Young ha conquistato 3.623.000 spettatori pari al 16.18% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.25 – l’esordio di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Teresa Langella, ha raccolto ...

Si è commossa! Uomini e donne - Ascolti positivi con Gemma Galgani : Gemma Galgani continua ad essere l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e donne, sebbene il suo comportamento sia spesso criticato da opinionisti e pubblico da casa. Ne sarà una chiara dimostrazione la puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 21 gennaio, durante la quale la dama subirà i rimproveri di Rocco Fredella e Tina Cipollari: entrambi si diranno certi che lei partecipi al programma solo per mantenere intatto l'interesse ...

Uomini e donne - Ascolti al top : gli over convincono nonostante le critiche a Gemma Galgani : Uomini e donne è tornato ieri 7 gennaio su Canale 5 dopo la pausa per le festività natalizie. La puntata del lunedì, come abitudine consolidata di questa stagione, è stata dedicata al Trono over, con le vicende di Gemma Galgani al centro dell'attenzione. La dama torinese prima ha dato vita all'ennesimo siparietto trash con Tina Cipollari, dopodiché ha parlato della rottura con Paolo Marzotto e del ritorno di fiamma con Rocco Fredella. L'episodio ...