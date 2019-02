Aosta | rogo in una mansarda | tre ragazzi liguri si lanciano dal terzo piano | una 21enne è

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 febbraio 2019) Una ragazza di 21 anni è ricoverata in condizioni disperate all’ospedale didopo essersi lanciata daldi una palazzina a causa di un incendio, scoppiato inintorno alle 5.15 di sabato mattina. Secondo quanto riportano le cronache locali, la, ad Antey-Saint-André, in Valle d’, era occupata da tre giovani turisti, della provincia di Genova. Anche gli altri due amici, nel tentativo di sfuggire al, si sono lanciati fuori dalla finestra.Tutti e tre hanno riportato diversi traumi. La ragazza, ricoverata in Rianimazione al Parini, è residente a Chiavari, come un amico 24enne. Ilamico, un 22enne di Lavagna, è stato trasferito in un centro di Fara novarese per essere sottoposto alla camera iperbarica a causa di un’intossicazione da fumo.Ilè scoppiato aldi una palazzina nel centro del paese, ...