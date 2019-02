Angelo Tofalo | da Hitler a «Boia chi molla» | le gaffe del sottosegretario M5S con

Angelo Tofalo indossa la tuta da Top Gun e annuncia : l’F-35 è irrinunciabile : Angelo Tofalo passerà alla storia non per la sua sbandierata competenza di intelligence e servizi segreti (ha fatto parte per anni del Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi) ma per il suo entusiasmo un po’ naif con cui affronta il suo incarico. Dimenticavo: l’ingegner Tofalo è attualmente sottosegretario alla Difesa in quota cinquestelle. Fa da spalla alla ministra Elisabetta Trenta, anch’essa pentastellata, che era stata ...