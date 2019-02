Allevamenti sempre più intensivi foraggiati dai fondi europei

Rapporto Greenpeace : Allevamenti sempre più intensivi foraggiati dai fondi PAC : “Almeno il 70% della superficie agricola dell’Unione Europea (coltivazioni, seminativi, prati per foraggio e pascoli) è destinata all’alimentazione del bestiame. Escludendo dal calcolo i pascoli, oltre il 63 per cento delle terre coltivabili viene utilizzato per produrre mangime per gli animali invece che cibo per le persone“: questi i risultati del nuovo Rapporto di Greenpeace “Soldi pubblici ‘in pasto’ agli allevamenti ...