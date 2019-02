Al congresso di Madrid i socialisti cantano e ballano ' Bella ciao' | ma il Pd non c' è

huffingtonpost

(Di sabato 23 febbraio 2019) "Una mattina mi son svegliato...". E tutti in piedi a battere le mani e cantare, mentre in una platea strapiena al Teatro Coliseum dientra Pedro Sanchez, premier uscente avvivato ad elezioni anticipate il 28 aprile. '', versione italianissima dei Modena City Ramblers, anima ildeieuropei ma questo afflato italico non ha riscontri tra i delegati: qui il Pd, prima delegazione deial Parlamento europeo, il partito del 41 per cento nel 2014, portato nel Pse da Matteo Renzi a costo di rompere anche con qualcuno dei suoi, non c'è.Il 'peso' della rappresentanza italiana è sulle spalle di Catiuscia Marini, governatrice dell'Umbria e presidente del gruppo socialista al Comitato delle Regioni, unica italiana a intervenire dal palco di, unica presente a parte qualche rappresentante locale dei Dem. "Dobbiamo fare le ...