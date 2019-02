Addio a Marella Agnelli | è morta la moglie dell’Avvocato

vanityfair

(Di sabato 23 febbraio 2019)a Torino, la vedova di Gianni, l’Avvocato. Aveva 92 anni ed era malata da tempo. Le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi giorni. I funerali si svolgeranno in forma privata a Villar Perosa.Caracciolo di Castagneto era nata a Firenze nel 1927 da una famiglia di antica aristocrazia napoletana. Era figlia di Filippo Caracciolo principe di Castagneto e di Margaret Clarke, americana dell’Illinois. Da ragazza frequenta l’Accademia di Belle Arti di Parigi. La sua passione divenne la fotografia sotto la guida di Erwin Blumenfeld, firma di Vogue e Harper Bazaar. Rientrata in Italia, ha collaborato come ...