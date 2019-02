A Napoli un convegno su immigrazione | politica estera e commercio internazionale

genteditalia

: RT @ugdcec_napoli: ??27.02 -Piazza dei Martiri 30 - sede Odcec di Napoli Convegno nazionale nel settore appalti europei. ?? - mariacaputo : RT @ugdcec_napoli: ??27.02 -Piazza dei Martiri 30 - sede Odcec di Napoli Convegno nazionale nel settore appalti europei. ?? - DelMoroMassimo1 : #facciamorete Di Maio contestato a Napoli diserta il convegno: 'È alleato della Lega, non può parlare di legalità'… - rumor_imbris : RT @CapuaKatiuscia: Guarda il video dell'intervento di Guido Del Giudice al convegno 'Giordano Bruno, Napoli e l' Europa' -

(Di sabato 23 febbraio 2019) È importante, infatti, ricordare che non ci sono solo tragedie dietro ai flussi migratori e che l'emigrato può essere visto come una possibilità di crescita per l'economia e gli scambi commerciali. L'...