91esima premiazione degli Oscar | al via domani sera in diretta su TV8 e Sky

(Di sabato 23 febbraio 2019) Accade una volta all'anno, ma la preparazione e l'attesa vibrano nell'aria mese dopo mese. Manca solo un giorno allaedizione della Notte, che si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles. Una notte magica, che in America viene vissuta nelle prime ore del pomeriggio, infatti alle 15 inizia la famosa sfilata sul red carpet, di tutte le star, ma non solo.Dall'arrivo dei partecipanti al Theatre passano di rito due ore, prima che inizi lapiù attesa dell'anno, dato che tutti i presenti amano lasciarsi immortalare da fan e fotografi accorsi per loro. Una novità rispetto agli anni scorsi è la totale assenza dell'ufficialità di un presentatore fisso, anche se sul social network Instagram, qualcosa pare trapelare....