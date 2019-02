500 Miglia Indianapolis | conto alla rovescia per Fernando Alonso | sarà in gara col numero

oasport

: Fernando Alonso e il conto alla rovescia verso la 500 Miglia di Indianapolis: sarà in gara col numero 66 per insegu… - OA_Sport : Fernando Alonso e il conto alla rovescia verso la 500 Miglia di Indianapolis: sarà in gara col numero 66 per insegu… - RINGERS4EVER : RT @peppegiuglia: Alonso correrà con il 66 alla 500 Miglia di quest'anno. Numero della prima McLaren a vincere la gara e anche anno di debu… - peppegiuglia : Alonso correrà con il 66 alla 500 Miglia di quest'anno. Numero della prima McLaren a vincere la gara e anche anno d… -

(Di sabato 23 febbraio 2019)si sta preparando per disputare la 500di, grande classica del motorsport che andrà in scena il prossimo 26 maggio sul mitico ovale dell’Indiana. Il due volte Campione del Mondo di F1, che lo scorso anno si impose anche nella 24 Ore di Le Mans e che poche settimane fa ha trionfato24 Ore di Daytona, punta senza mezzi terminivittoria per completare la mitica Tripla Corona. Il 37enneal volante di una McLaren motorizzata Chevrolet ma la grande novità di giornata riguarda ilcon cui scenderà in pista: si tratta del 66 che si spera gli possa portare fortuna dopo i problemi tecnici avuti due anni fa quando era in piena lotta per il successo.Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Shutterstock