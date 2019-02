Young Sheldon rinnovato per altre due stagioni | lo spinoff di The Big Bang Theory

Young Sheldon 2 - ritornano le avventure del piccolo Sheldon : Young Sheldon 2 Le avventure del piccolo Sheldon Cooper stanno per tornare. Da stasera Joi trasmetterà la seconda stagione di Young Sheldon, il prequel di successo di The Big Bang Theory. I 22 nuovi episodi andranno in onda ogni martedì sera alle 21.15. Da domani la serie sarà disponibile anche su Infinity Al centro della scena, come sempre, ci sarà il giovanissimo Cooper (Iain Armitage), restio ad adattarsi al mondo che lo circonda. Il genio ...

Cast e personaggi di Young Sheldon 2 su JOI dal 19 febbraio - lo spinoff di The Big Bang Theory torna con un crossover : Il Cast e personaggi di Young Sheldon 2 debuttano da stasera, 19 febbraio, su Premium Joi. L'attesa seconda stagione dello spinoff di The Big Bang Theory porterà tante novità, da una graziosa rivale per il nostro piccolo genio protagonista alla crisi religiosa di mamma Mary. Young Sheldon 2 verrà trasmesso ogni settimana su Premium Joi con un episodio alla volta. Successivamente, ogni puntata sarà pubblicata il giorno dopo anche sulla ...

Young Sheldon - la seconda stagione da stasera su JOI : Torna con la seconda stagione, la sitcom spinoff & prequel di TBBT«Young Sheldon» al via su JOI da martedì 19 febbraio, alle ore 21.15, per 22 appuntamenti. «Young Sheldon» ha debuttato su CBS nel 2017 ed è risultata la nuova sitcom più vista degli ultimi 18 anni e la seconda comedy più seguita su tutti i target dell’intero panorama network U.S.A. (superata solo daTBBT).Anche la nuova ...

Dopo Young Sheldon - un nuovo spin-off di The Big Bang Theory? Tutti i dettagli sul probabile sequel : Certi addii sono duri da digerire, per questo la CBS sarebbe pronta a realizzare un secondo spin-off di The Big Bang Theory. L'universo creato da Chuck Lorre potrebbe espandersi con l'arrivo di una serie sequel, che andrebbe ad aggiungersi al prequel Young Sheldon, incentrato sul personaggio interpretato da Jim Parsons. The Big Bang Theory si concluderà solo a maggio, ma secondo Deadline, il network CBS è già al lavoro su un ipotetico nuovo ...