Wall Street chiude in rialzo | accordo più vicino tra Usa e Cina

Kraft Heinz perde oltre 26% a Wall Street - pesa maxi-svalutazione : Washington , Usa, , 22 feb. , AWE/AFP, - Il gigante alimentare statunitense Kraft Heinz, noto per la sua ketchup e i suoi cracker per aperitivi, ha chiuso il quarto trimestre con una perdita pesante, ...

Wall Street in frazionale ribasso dopo delusione dati macro : Sessione debole per il listino USA, che ascoltato l'uscita di un pool di dati macroeconomici negativi a conferma delle difficoltà in cui versa l'economia

Wall Street guarda a incontro USA-Cina : Wall Street prosegue la seduta in calo confermando la debolezza dell'avvio mentre gli occhi degli investitori restano puntati sui colloqui tra Cina e Stati Uniti in vista dell'elaborazione del "...

La Fed spingerà Wall Street verso un altro rally? : ... che nel giro di pochi mesi è passato dallo spaventare i mercati a inizio ottobre , quando aveva dichiarato ancora lontano il tasso neutrale, né espansivo né restrittivo per l'economia Usa, a ...

Wall Street debole dopo la Federal Reserve : Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street dopo l'uscita dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve . Dalle minute del 29 e 30 gennaio sono emersi rischi per la crescita che hanno spinto ...

Wall Street attende con cautela le minute del FOMC : Non sono attese particolari novità dalla Banca Centrale americana, ma come di consueto gli investitori andranno a caccia di indizi sulle prossime mosse in materia di politica monetaria. Sul fronte ...

Wall Street resta al palo : Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.891,32 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo S&P-500 , fermandosi a 2.779,76 ...

Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve : Seduta interlocutoria per la borsa di Wall Street dopo il rally della scorsa settimana e la riapertura soltanto oggi dopo la pausa della vigilia per il President's Day . Gli investitori sono in attesa ...

Mattel in calo a Wall Street su previsioni deludenti : E' debole il titolo Mattel , che scambia in ribasso dello 0,83%. A pesare sono le previsioni deludenti di vendite per il 2019. A poco, infatti, sono serviti i conti di fine 2018 che avevano consegnato ...

Borse Europa in rosso con Wall Street : MILANO, 19 FEB - L'apertura in rosso di Wall Street non ha appesantito ulteriormente i listini europei, che restano comunque tutti in ribasso. La Borsa di Milano è ancora fra le peggiori , -0,55%, , ...

Wal-Mart in rally a Wall Street - aiutano risultati oltre attese : Brilla Wal-Mart , che passa di mano con un aumento del 3,63%. A fare da assist al titolo sono i conti del quarto trimestre risultati migliori delle attese degli analisti. Il big USA del comparto ...

Wall Street - partenza col segno meno : partenza all'insegna della debolezza per la borsa di Wall Street che riapre i battenti dopo il lungo weekend per festività. I mercati americani sono rimasti chiusi la vigilia per celebrare la festa ...

Walmart verso avvio positivo a Wall Street - spinta da conti oltre attese : Walmart si prepara a iniziare la seduta odierna a Wall Street in rialzo, sotto la spinta dei conti migliori delle attese. Nel pre-mercato il titolo del big Usa del comparto retail avanza del 2,67% a ...

Borse europee positive orfane di Wall Street : Finale al rialzo per le principali Borse europee orfane della piazza di Wall Street rimasta chiusa per festività . Maglio rosa tra i listini del Vecchio Continente è la borsa di Milano aiutata dalla ...