Vuelta Andalucia 2019 : Tim Wellens concede il bis! Il belga conquista la cronometro nella terza tappa e allunga nella generale : Tim Wellens si è aggiudicato la cronometro individuale prevista nella terza giornata della Vuelta a Andalucia 2019, corsa a tappe di categoria 2.HC che si disputa nell’omonima regione spagnolo. Percorso di giornata decisamente insidioso nonostante la distanza da percorrere fosse di soli 16.2 km. Subito dopo la partenza da Mancha Real i corridori hanno infatti affrontato la salita di Alto de Siete Pilillas (4.5 km al 3.5%), seguita da una ...

Vuelta a Andalucia 2019 : Matteo Trentin trionfa in volata nella seconda tappa : È l’Italia a gioire nella seconda tappa della 65^ Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol: nella frazione partita da Siviglia e giunta dopo 216,5 chilometri in quel di Torredonjimeno ad imporsi è in una volata confusa, su un piccolo dente conclusivo, il campione d’Europa Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT), al secondo centro stagionale. Solita fuga iniziale: all’attacco Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) e Umberto Orsini ...

Vuelta Andalucia 2019 : ad Alcalá de los Gazules si impone ancora Tim Wellens - settimo Marco Canola : La 65ma edizione della Vuelta Andalucia si apre nel segno di Tim Wellens. Il 27enne belga si ripete sul traguardo di Alcalá de los Gazules, conquistando il successo in solitaria nella prima tappa e bissando così quello dello scorso anno. Il capitano della Lotto Soudal ha saputo fare ancora la differenza sul durissimo strappo finale in pavé, staccando gli avversari con un attacco secco a 200 metri dall’arrivo. Alle sue spalle a 5” si piazzano ...

Vuelta a Andalucia : tutte le tappe saranno in diretta tv e in streaming su Eurosport : Da mercoledì 20 a domenica 24 febbraio si disputerà la 65^ edizione della Ruta del Sol, corsa a tappe di cinque giorni (circuito UCI Europe Tour, classe 2 HC) nel profondo sud della Spagna, che partirà da Sanlucar de Barrameda per terminare ad Alhaurín de la Torre. Siamo in Andalusia, da qui l'altro nome della manifestazione, appunto, Vuelta a Andalucia. Dopo una prima edizione andata in scena nel 1925, la gara tornò poi a svolgersi solo a ...

Vuelta Andalucia 2019 : i favoriti. Simon Yates sfida Ion Izagirre - attenzione a Kruijswijk : Mercoledì 20 febbraio scatterà la 65ma Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol 2019, corsa a tappe in terra spagnola che vivrà subito una prima frazione insidiosa, con il primo traguardo posto in cima all’Alcalá de los Gazules. Come di consueto il percorso si presenta decisamente vallonato. Una corsa a tappe ardua a livello di salite, praticamente ogni giorno si paleserà un’insidia a livello altimetrico. La maglia di leader dunque se la ...

Vuelta Andalucia 2019 : il percorso e le cinque tappe ai raggi X. Tante salite e una cronometro impegnativa : La 65ma edizione della Vuelta a Andalucia presenterà un percorso impegnativo con cinque tappe insidiose, che potranno regalare finali spettacolari. La corsa spagnola anche quest’anno sarà un imporTante test in vista dei primi grandi appuntamenti della stagione e al via troveremo Simon Yates, ultimo vincitore della Vuelta a España, oltre a Tim Wellens, Ion Izagirre, Steven Kruijswijk e Dylan Teuns. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il ...