Volvo XC90 - Con il restyling debuttano nuovi ibridi

quattroruote

: Con il restyling della #XC90, la #Volvo ha introdotto nuovi propulsori ibridi, mild e Plug-in, che andranno a equip… - quattroruote : Con il restyling della #XC90, la #Volvo ha introdotto nuovi propulsori ibridi, mild e Plug-in, che andranno a equip… - motorionline : #Volvo #XC90 MY 2020: arriva il restyling del SUV svedese [FOTO] - BarbaraPremoli : Restyling per la Volvo XC90 -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Con l'introduzione deldella, laintrodurrà in gamma tre nuove motorizzazioni mild hybrid, le B5 (benzina o diesel) e la B6 a benzina. Si tratta del primo passo del costruttore svedese verso una nuova transizione elettrica: dopo le Twin Engine con propulsori T6 e T8, la Casa intende elettrificare tutti i modelli della propria gamma consistemi, sia mild, sia Plug-in. La versione aggiornata dellaè già ordinabile nelle concessionarie, ma la produzione nello stabilimento di Torslanda sarà avviata il prossimo mese di maggio.Dettagli di stile. La principale modifica estetica apportata dal facelift riguarda la griglia anteriore della Suv che, insieme ad altri dettagli, contribuisce a rinnovare il look della. I clienti potranno sceglierecerchi e tinte inedite per la carrozzeria, mentre all'interno dell'abitacolo non sono state apportate ...