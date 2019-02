Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA. CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCO E IL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’ INCIDENTE TRA LA Roma-FIUMICNO E VIA DELLA PISANA RESTANO CODE IN SMALTIMENTO, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA, PERMANGO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. MENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA Roma-FIUMICNO E VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA NOMENTANA, NON CI SONO INPEDIMENTI ALLA CIRCOLazioNE, IN INERNA MENTRE IN ESTERNA CI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA REGOLARE, AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN INTERNA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA NOMENTNA MENTRE PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CAUSA LAVORI CI SON CODE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMIINIA, IN DIREZIOEN CENTRO PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANTO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO I PUNTI CRITICI IL RACCORDO ANULARE QUI CODE IN INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E PRENESTINA CON RIPERCCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE CODE TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE ANCORA DISAGI SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE CODE DA VIA LENORMANT A VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN DIREZIONE OSTIA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI CASTEL FUSANO CODE DA VIA LUIGI PERNIER SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA E TRA CASILINA E TIBURTINA CODE IN DIMINUIZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ORA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTETERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA LAURENTINA E TUSCOLANA A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTETERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma-FIUMICINO E TRA APPIA E TUSCOLANA A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE PARTIAMO DA PONTINA E APPIA CODE NELL’ORDINE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E CAPANNELLE SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA COLLEVERDE E IL RACCORDO CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN TUTTI I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, IN INTERNA CODE ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE; MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT NELLE DUE DIREZIONI; SULLA CASILINA ANCORA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, E TRA LE USCITE PER LA VIA LAURENTINA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN INTERNA, ANCORA TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER ...