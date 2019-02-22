Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTETERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA LAURENTINA E TUSCOLANA A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTETERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma-FIUMICINO E TRA APPIA E TUSCOLANA A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE PARTIAMO DA PONTINA E APPIA CODE NELL’ORDINE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E CAPANNELLE SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA COLLEVERDE E IL RACCORDO CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN TUTTI I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, IN INTERNA CODE ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE; MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT NELLE DUE DIREZIONI; SULLA CASILINA ANCORA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, E TRA LE USCITE PER LA VIA LAURENTINA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN INTERNA, ANCORA TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DI SANT’ALESSANDRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO INTENSO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA ANCORA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO IN AUMENTO ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO E, AVANTI, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO POI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA VIA PONTINA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA, A SEGUITO DI RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 09 | 45
Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 09:45 (Di venerdì 22 febbraio 2019) Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA E TRA CASILINA E TIBURTINA CODE IN DIMINUIZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ORA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR DISAGI SULLA VIA DEL MARE E PARALLELA VIA OSTIENSE CODE DA VIA LENORMANT A VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA TIBURTINA CODE TRA SETTECAMINI E SAN BASILIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA NOMENTANA BIS CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE ALTRE CODE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRASPORTO ...
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