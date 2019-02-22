Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE; MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT NELLE DUE DIREZIONI; SULLA CASILINA ANCORA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, E TRA LE USCITE PER LA VIA LAURENTINA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN INTERNA, ANCORA TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DI SANT’ALESSANDRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO INTENSO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA ANCORA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO IN AUMENTO ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO E, AVANTI, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO POI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA VIA PONTINA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA, A SEGUITO DI RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’ARDEATINA E LA LAURENTINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE PER LAVORI SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA L’A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA IL RACCORDO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA LAURENTINA, SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FIORENTINI E’ STATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 07 | 30
Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 07:30 (Di venerdì 22 febbraio 2019) Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, IN INTERNA CODE ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA ANCHE SULLE VIA PONTINA E APPIA RISPETTIVAMENTE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO IN TUTTI I CASI IN ENTRATA A Roma ORA LE PROVINCE A VITERBO CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PILASTRO, IN DIREZIONE PORTA SAN MARCO SCORREVOLE IL TRAFFICO A RIETI CI SPOSTIAMO A LATINA, PRIME CODE SU VIA CARLO RomaGNOLI, INEMTRAMBE LE DIREZIONI A FROSINONE NESSUN DISAGIO, AL MOMENTO PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ...
romadailynews
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 07:30: VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 07:30', su #spreaker… - romamobilita : Oggi a Roma, la viabilità e il trasporto pubblico -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!