Verona-Salernitana | diretta tv | streaming e formazioni Dove vederla

(Di venerdì 22 febbraio 2019)tv,Il match Hellas, valevole per la 25esima giornata di Serie B, si giocherà venerdì 22 febbraio allo stadio Bentegodi dialle ore 21:00.: come arrivano le due squadre Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in trasferta nella scorsa giornata. L’Hellas ha vinto per 2 a 1 contro lo Spezia: la squadra di Grosso grazie alle reti di Zaccagni al 25′ e Gustaffson al 61′ è così riuscita a recuperare e a passare in vantaggio rispetto alla squadra di casa, che al 4′ minuto si era portata in vantaggio con Mora. I veronesi sono così riusciti a sorpassare e a distanziare i liguri di due punti in classifica evitando invece il distacco degli stessi. I veneti rimangono così ben ancorati alla zona Play off, trovandosi in sesta ...