Verona - Salernitana 0-0 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Verona-Salernitana - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali VERONA , 4-3-3, : Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Gustafson, Colombatto, Zaccagni; Lee, Pazzini, Laribi. Allenatore: Grosso SALERNITANA , 3-4-1-2, : Micai; ...

Serie B : Verona-Salernitana apre la 25/ma giornata LIVE : Verona-Salernitana apre la 25/ma giornata di Serie B Risultati e classifica Verona-Salernitana ore 21 Brescia-Crotone sabato ore 15 Perugia-Cosenza Cittadella-Lecce Pescara-Padova Carpi-Spezia ...

Verona-Salernitana : diretta tv - streaming e formazioni. Dove vederla : Verona-Salernitana: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla Il match Hellas Verona-Salernitana, valevole per la 25esima giornata di Serie B, si giocherà venerdì 22 febbraio allo stadio Bentegodi di Verona alle ore 21:00. Verona-Salernitana: come arrivano le due squadre Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in trasferta nella scorsa giornata. L’Hellas ha vinto per 2 a 1 contro lo Spezia: la squadra di Grosso ...

Serie A Verona - Grosso : «Salernitana? Non giocheremo con due punte» : L'ex campione del mondo parla così dei granata: "Contro la Salernitana sarà una partita importante, ma non determinante contro una squadra esperta, matura e fisica: può mettere in difficoltà tutte le ...

Serie B Verona-Salernitana - cambia l'arbitro : c'è Serra : ROMA - Cambio d'arbitro per l'anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma al Bentegodi, venerdì 22 febbraio, alle ore 21.00 tra Verona e Salernitana : sarà Antonio ...