VERISSIMO | ospiti e anticipazioni di sabato 23 febbraio 2019

tvsoap

: #Verissimo: 23 febbraio, anticipazioni dell’intervista a #FaustoBrizzi e ospiti ??? - MusicTvOfficial : #Verissimo: 23 febbraio, anticipazioni dell’intervista a #FaustoBrizzi e ospiti ??? - Webl0g : Verissimo: 23 febbraio, anticipazioni dell’intervista a Fausto Brizzi e ospiti - all_music_it : Verissimo: 23 febbraio, anticipazioni dell’intervista a Fausto Brizzi e ospiti -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)Anche questa settimana vi riportiamo lesu, il rotocalco di attualità e spettacolo che Silvia Toffanin conduce ognipomeriggio su Canale 5. Ci occupiamo della puntata che andrà in onda23, ecco glie le loro principali dichiarazioni (fonte: comunicati stampa Mediaset).Storie intense e ricche di emozioni questa settimana a. In esclusiva, il regista Fausto Brizzi rompe il silenzio con Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva.anche Paolo Ruffini, Violante Placido, Caterina Guzzanti e Dino Abbrescia, protagonisti della commedia diretta proprio da Brizzi “Modalità aereo”.In studio, inoltre, il regista e attore Valerio Mastandrea.Per la loro prima intervista tv saranno ale veline di Striscia la Notizia: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Infine, in studio il drammatico racconto ...