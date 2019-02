Venezuela | scontri al confine con il Brasile tra militari e indigeni | due morti

Venezuela - scontri tra polizia e manifestanti anti-Maduro a Caracas. Ong : “13 morti nelle proteste” : Almeno 13 persone sono rimaste uccise nei due giorni di manifestazioni antigovernative a Caracas. Lo rende noto un’ong a difesa dei diritti umani, l’Osservatorio Venezuela no dei conflitti sociali (ovcs), organismo di opposizione al presidente Nicolas Maduro. Le vittime, dovute soprattutto a colpi di arma da fuoco, sono state registrate soprattutto nella capitale ma anche in altre regioni del paese L'articolo Venezuela , scontri tra ...

Venezuela - almeno 13 morti in scontri : 01.15 Sono almeno 13 i morti negli scontri con la polizia in Venezuela , dove il leader dell'opposizione e capo del parlamento Juan Guaidò si è auto prolamato presidente. Lo riportano attivisti per i diritti umani.

Venezuela - Usa e Paesi Sudamerica riconoscono Guaidó presidente. Migliaia in piazza - 9 morti negli scontri : «Sì, se puede». L'urlo di obamiana memoria, quel 'Yes we can' che nel 2008 portò l'ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su Plaza...