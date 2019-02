Venezuela | militari aprono il fuoco al confine | una donna morta e 15 feriti

In Venezuela i militari sparano sui civili. Morti e feriti al confine con il Brasile : DALL'ITALIA Tria chiede di cambiare le regole europee. “Il Fiscal Compact non funziona quando l’economia rallenta”, ha detto il ministro dell’Economia all’Università Tor Vergata: “Con i tecnicismi non si ricostruisce la fiducia”. “Uscire dall’Ue o dall’Euro non rende un paese più sovrano”, ha de

Venezuela - "militari sparano a indigeni" : 19.35 Militari Venezuelani hanno aperto il fuoco contro un posto di blocco di indigeni Pemon a Gran Sabana, a poca distanza dalla frontiera con il Brasile, uccidendone due e ferendo almeno 12 persone. Lo hanno reso noto su twitter dirigenti locali e deputati dell'opposizione. L'attivista per i diritti umani Tamara Suju ha inoltre informato che Josè Miguel Montoya, generale della guardia nazionale, "che ha comandato il tragico attacco" è ...

Venezuela - MADURO CHIUDE LE FRONTIERE/ Guaidò ordina ai militari di riaprirle : caos : caos in VENEZUELA dove MADURO ha ordinato la chiusura delle FRONTIERE con il Brasile, mentre Guaidò ha richiesto la loro riapertura

Venezuela - ultimatum di Trump ai militari 'Perderete tutto' : I militari schierati col regime hanno ostruito la principale autostrada che attraversa il confine tra Colombia e Venezuela: il mondo intero ha visto le foto dei Tir e container piazzati di traverso, ...

Venezuela - l'appello di Dudamel ai militari : «Fate entrare gli aiuti» : «Fate entrare subito gli aiuti umanitari in Venezuela!». Stavolta è la voce di Gustavo Dudamel, uno dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, a risuonare via Twitter in direzione del governo chavista di Caracas, sordo da giorni a tutti gli appelli. «I nostri bimbi, i nostri anziani hanno bisogno di cibo e medicine, salvare vite e ...

Venezuela : Maduro - popolo unito a militari : ANSA, - CARACAS, 11 FEB - Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha rivolto ieri un appello a "tutti i Venezuelani" ad unirsi al piano nazionale di difesa integrale della pace e della sovranità, "di ...

Venezuela : appello Guaidó a militari : ANSA, - CARACAS, 11 FEB - Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale autoproclamatosi presidente ad interim, ha rivolto un appello ai Venezuelani a scendere in piazza domani in occasione del '...

Petrolio - militari - 2 presidenti Che succede in Venezuela? La crisi che divide il mondo : Due presidenti, un Paese sull’orlo della guerra civile, le potenze del mondo che si schierano come ai tempi della Guerra fredda. Dentro la crisi del Venezuela

Venezuela - Parlamento Ue : oggi riconosce Guaidó presidente/ Leader anti Maduro : "ho incontrato i militari" : Caos in Venezuela, oggi il Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ufficiale: sgarbo a Maduro, il Leader dell'opposizione ha incontrato i vertici militari

Leader opposizione Venezuelana continua a trattare con i militari - : Il presidente del Parlamento venezuelano e Leader dell'opposizione anti-Maduro Juan Guaidò, autoproclamatosi capo di Stato, ha affermato che i suoi rappresentanti conducono incontri segreti con ...