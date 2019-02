Venezuela | due morti al confine con il Brasile Folla a Cucuta per il concerto benefico

Venezuela - l’opposizione : “I militari sparano al confine”. Almeno due morti e 14 feriti : militari Venezuelani hanno aperto il fuoco contro un posto di blocco di indigeni Pemon a Gran Sabana, a poca distanza dalla frontiera con il Brasile, uccidendo due persone e ferendo Almeno 14. Lo hanno reso noto su Twitter dirigenti locali e deputati dell’opposizione....

Venezuela - scontri al confine con il Brasile tra militari e indigeni : due morti : ... della crisi umanitaria, economica, politica e sociale in cui hai fatto precipitare tutto il Paese'. Venezuela, migliaia in piazza contro Maduro in riproduzione.... Nel video Carvajal poi si è ...

Venezuela - Di Battista e Di Stefano : i due supporter del «neutralismo» M5s : Salvini contro Maduro Di Stefano: non ingerenza negli affari del Venezuela Ma la linea di politica estera del M5s sul Venezuela, e non solo, la detta anche Manlio Di Stefano. «Il principio di non ...

Ai Venezuelani ormai la Canasta bàsica dura solo due settimane : ... territorio delle Antille Olandesi, e da allora denuncia la corruzione all'interno della macchina amministrativa venezuelana in tutto il mondo. Afp Canasta bàsica, Venezuela La sua indagine viene ...

Venezuela - il generale molla Maduro : «Ha due aerei pronti a portarlo via - li usi» : Sono centinaia di migliaia i Venezuelani scesi in piazza a Caracas e nei principali centri del Paese per appoggiare Juan Guaidò. «Maduro è sempre più solo», ha...

Venezuela - Maduro : grazie anche a Roma per la solidarietà|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Venezuela - capo Aeronautica riconosce Guaidò : “Maduro ha due aerei - se ne vada”. Centinaia di migliaia di persone in piazza : “Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan Guaidò“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generale dell’Aeronautica militare Venezuelana, riconosce Juan Guaidò come “presidente incaricato” del Venezuela. Yanez Rodriguez, che si presenta qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare dell’Aeronautica, dice ...

In Venezuela la sfida della due piazze. Guaidò : “Mostriamo la forza in modo pacifico” : sfida tra piazze in Venezuela, in un’occasione simbolica come il 20esimo anniversario della rivoluzione bolivariana di Hugo Chavez, la cui presidenza ebbe inizio il 2 febbraio del 1999. Oggi sono in programma manifestazioni sia dell’opposizione, guidata dall’autoproclamato presidente Juan Guaidò, che dei sostenitori di Nicolas Maduro. Occhi puntati...

Venezuela - generale dell'aeronautica sta con Guaidò : "Maduro ha due aerei pronti a portarlo via" : Un generale dell'aeronautica militare Venezuelana, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, ha annunciato oggi di disconoscere l'autorità di Nicolas Maduro e riconoscere Juan Guaidò come presidente legittimo del Paese, in un video diffuso sui social.Nel video il generale Yanes Rodriguez, che si presenta come direttore di pianificazione strategica del comando dell'aeronautica, dichiara di "disconoscere" l'autorità "dittatoriale" di ...

Venezuela - arrestati due giornalisti francesi - : Due giornalisti francesi sono stati arrestati a Caracas. Lo riferisce oggi il sindacato nazionale dei giornalisti Venezuelani attraverso Twitter. I due giornalisti hanno lavorato al programma ...

Il Venezuela ha due presidenti (e il mondo si divide) : Sono giorni drammatici in Venezuela. Il Paese è in preda a crisi istituzionale, tumulti, caos economico, dopo l'autoproclamazione a presidente della repubblica del presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò. Il presidente in carica, Nicolàs Maduro, ha denunciato come un «golpe» il passo del capo dell'opposizione. Guaidò, acclamato dalla folla che nei giorni scorsi ha montato la protesta di piazza contro Maduro, è stato subito riconosciuto ...