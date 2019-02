Venezuela | boom di malattie infettive portate da zanzare | 400mila casi di malaria solo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Maduro continua a respingere gli aiuti umanitari che arrivano dalla Colombia, ma inla crisi, ormai, si è spinta molto oltre la mancanza di generi alimentari e medicinali. Secondo quanto scrive uno studio su Lancet Infectious Diseases nel paese è infatti emergenza per ledagli insetti e se non si interviene si rischia di perdere vent’anni di progressi del paese. Ilè stato infatti il primo Paese sudamericano ad essere certificatofree dall’Oms nel 1961. Lo studio, coordinato dall’università di Glasgow, ha analizzato diversi set di dati non pubblicati, trovando un aumento in tutte le principalicausate dalle. Nel 2010 il paese aveva circa 30miladi, mentre nel 2017 la stima è di oltre, soprattutto a causa dello stop ai programmi di controllo delle. Lo stesso trend è stato ...