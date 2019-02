Veicoli commerciali in crescita a inizio 2019 Ferme vendite in Italia

Gruppo FCA - Rinnovato l'accordo con PSA per i Veicoli commerciali : I gruppi FCA e PSA hanno firmato un accordo per prolungare fino al 2023 la collaborazione nella produzione di veicoli commerciali leggeri nello stabilimento Sevel di Atessa, in provincia di Chieti. La joint venture, in essere da quasi 40 anni e in scadenza nel 2020, prevede inoltre il coinvolgimento dei marchi Opel e Vauxhall oltre alla Fiat, alla Citroën e alla Peugeot.Aumenterà capacità produttiva. Il rinnovo della partnership ...

Veicoli commerciali - parte in sordina - -1 - 1% - mercato mezzi da lavoro : TORINO - Dopo un 2018 che si è concluso con il segno negativo , -6,5%, , sui livelli del 2010 a circa 182.000 unità, l'anno 2019 si apre in sordina per il mercato dei Veicoli commerciali. Le vendite ...

Veicoli commerciali - vendite in aumento in Europa : +3 - 2% nel 2018 : Segno più nel 2018 per le vendite di Veicoli commerciali nell'Unione Europea. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto, ACEA,, le immatricolazioni hanno segnato una ...

Ford e Volkswagen - alleanza per Veicoli commerciali e auto del futuro : collaborazione - Nel 2018, complessivamente Ford e Volkswagen hanno venduto nel mondo 1,2 milioni di unità, cosa che potrebbe ar diventare la loro collaborazione la più grande al mondo in termini di ...

Ford e Volkswagen produrranno insieme Veicoli commerciali a partire dal 2022 : Ford e Volkswagen hanno annunciato un accordo per produrre insieme veicoli commerciali. Avevano iniziato a discutere di una possibile alleanza già l’anno scorso e secondo CNN si tratta di una mossa strategica per rafforzare la competitività di entrambe le compagnie. L’accordo raggiunto

Volkswagen e Ford alleate per la produzione di Veicoli commerciali - : L'accordo riguarda il lancio di van e pickup sul mercato nel 2022. Non sono previste integrazioni societarie o scambio di azioni. Le due case d'auto hanno anche firmato un memorandum per i veicoli a ...

Volkswagen-Ford : l’alleanza globale parte dai pick-up e Veicoli commerciali : L'alleanza tra Volkswagen Ford è realtà. I due gruppi hanno annunciato oggi i primi accordi formali di un'alleanza globale che sfrutta i punti di forza di entrambi i marchi per...

Veicoli commerciali - mercato in calo del 6 - 3% nel 2018. Unrae - servono misure strutturali : TORINO - 'Dopo un primo semestre con vendite allineate a quelle del 2017 e un forte peggioramento a partire da settembre, complice una non completa disponibilità di prodotti rispondenti...