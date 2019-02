Vaticano | papa Francesco e l' accusa dell' avvocato argentino | È il confessore del

Vaticano su pedofilia : la road map del Papa per bloccare i vescovi insabbiatori : CITTÀ DEL Vaticano - 'Pensare la Chiesa con le categorie di una donna'. Questa la richiesta di Francesco durante la seconda giornata del summit sugli abusi in Vaticano dedicata alle misure per ...

Vaticano su pedofilia : la road map del Papa per bloccare i vescovi insabbiatori : Francesco al summit: "Pensare la Chiesa con le categorie di una donna". L’idea di affidare la vigilanza a laici e metropoliti

Summit Pedofilia Vaticano : seconda giornata dei lavori alla presenza del Papa : Entra nel vivo il Summit sulla Pedofilia nella Chiesa, fortemente voluto da Sua Santità, Papa Bergoglio. Obiettivo di questo vertice è quello di trovare soluzioni definitive per estirpare questo male dalle organizzazioni ecclesiastiche. Quello dei preti pedofili è un argomento scottante, che ha rischiato di fare davvero male alla Chiesa Cattolica. Ad oggi, molte diocesi in tutto il mondo, hanno denunciato episodi spiacevoli avvenuti nei ...

In Vaticano sono arrivate 2.200 nuove accuse di pedofilia da quando c'è papa Francesco : ... da quando Bergoglio è diventato papa, nel marzo del 2013, fino al 31 dicembre del 2018 in Vaticano sono arrivate poco più di 2.200 nuove denunce dai vescovadi sparsi per il mondo. Si tratta in media ...

Pedofilia - in Vaticano le testimonianze degli abusati : “Assassini dell’anima”. La svolta del Papa - le resistenze nella Chiesa : Tolleranza zero. È l’obiettivo che Papa Francesco si pone da quando è stato eletto per contrastare la Pedofilia. Ed è il motivo per cui ha convocato in Vaticano tutti i presidenti delle Conferenze episcopali del mondo. “Non semplici e scontate condanne, – ha chiesto Bergoglio – ma misure concrete ed efficaci da predisporre”. Non più omertà, complicità, coperture da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Perché, ha spiegato il Papa, ...

In Vaticano le lacrime degli abusati. Il pugno del Papa : misure concrete : Gli occhi del mondo sono puntati di nuovo sul Vaticano. Nell'Aula Nuova del Sinodo 190 delegati hanno aperto i lavori nel segno dell'ascolto e di una forte presa di coscienza ma non tanto per ...

Pedofilia - al via summit in Vaticano. Il Papa : 'Concretezza non scontate condanne'' : Sono iniziati in Vaticano i lavori dell'Incontro su "La Protezione dei Minori nella Chiesa", che hanno luogo presso l'Aula nuova del Sinodo da oggi al 24 febbraio, presieduti da Papa Francesco. Il ...

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia in Vaticano : «Ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...

Pedofilia - summit di 4 giorni in Vaticano. Papa Francesco : “Non semplici e scontate condanne - servono misure concrete” : “Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza”. Lo ha affermato Papa Francesco aprendo, in Vaticano, l’inedito summit sulla Pedofilia al quale partecipano i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. Tre giorni e mezzo fitti di programma con ben nove relazioni, una celebrazione penitenziale e una messa conclusiva. “Dinanzi ...

Pedofilia - al via il summit in Vaticano. Papa Francesco : “Concretezza nelle decisioni” : Papa Francesco ha aperto i lavori del summit sulla Pedofilia, che si tiene in Vaticano dal 21 al 24 febbraio. Davanti a 190 leader ecclesiastici in arrivo da tutto il mondo, Bergoglio ha chiesto "maggiore concretezza nelle decisioni. I fedeli attendono misure concrete ed efficaci da predisporre", invitando "ad ascoltare il grido dei piccoli che chiedono giustizia".Continua a leggere

