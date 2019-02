Usa, Rosenstein: "Sono al capolinea"

"Il mio tempo come funzionario della legge sta arrivando almolto prima di quanto non mi aspettassi". Così il vice ministro di Giustizia Rod, alla University of Pennsylvania,ha confermato le voci che lo danno in uscita a metà marzo.Il presidente Trump ha già scelto Jeffrey Rosen per sostituirlo.è stato titolare dell'indagine Russiagate e ha nominato lo speciale procuratore Mueller, dopo che Trump aveva licenziato l'ex capo dell'Fbi, James Comey.(Di venerdì 22 febbraio 2019)