Usa | la sfida di Elana | un anno senza telefono per vincere 100mila dollari

Sanders lancia il guanto di sfida a Trump per le prossime elezioni presidenziali Usa : Bernie Sanders, il senatore del Vermont eletto nelle file del Partito Democratico, si candida per la seconda volta alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha annunciato ufficialmente in una intervista alla Vermont Public Radio. Sanders si era già candidato alle elezioni del 2016, per soccombere soltanto a Hillary Clinton, dopo il verdetto delle primarie del Partito Democratico. Già allora, però, i sondaggi lo ritenevano l’unico ...

Usa - battaglia per il muro si sposta sul piano costituzionale : sedici Stati sfidano Trump in tribunale : sedici Stati Usa hanno lanciato una sfida diretta al presidente Donald Trump sul piano costituzionale, portando in tribunale la sua decisione di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale per potere dirottare fondi federali verso la costruzione di un muro alla frontiera con il Messico, senza l'autorizzazione del Congresso. L'accordo trovato tra Casa Bianca e Campidoglio per evitare un nuovo shutdown, infatti, prevede nuovi fondi per le frontiere, ...

Usa - battaglia per il muro si sposta sul piano costituzionale : 16 Stati sfidano Trump in tribunale : Sedici Stati Usa hanno lanciato una sfida diretta al presidente Donald Trump sul piano costituzionale, portando in tribunale la sua decisione di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale per potere dirottare fondi federali verso la costruzione di un muro alla frontiera con il Messico, senza l'autorizzazione del Congresso. L'accordo trovato tra Casa Bianca e Campidoglio per evitare un nuovo shutdown, infatti, prevede nuovi fondi per le frontiere, ...

NBA Rising Stars - le foto dei partecipanti alla sfida tra Team World e Team Usa : I rookie e i sophomore sono arrivati a Charlotte dove apriranno il weekend delle stelle nella classica sfida tra Team World e Team USA. Nel frattempo, Luka Doncic e gli altri si sono sottoposti a uno ...

Sorteggio Coppa Davis 2019 - le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Usa e Canada sfidanti complessi per i quarti di finale : Si è svolto pochi minuti fa il Sorteggio delle finali di Coppa Davis che si terranno dal 18 al 24 novembre 2019 alla Caja Magica di Madrid, Spagna. All’Italia sono toccati in sorte i team degli Stati Uniti e del Canada. Gli USA erano già qualificati per le finali avendo raggiunto la semifinale lo scorso anno, mentre i canadesi hanno superato al match decisivo la Slovacchia nel confronto preliminare di inizio febbraio. Al netto delle ...

Primarie presidenziali Usa : sfida dem a Trump - si candida la moderata Klobuchar : La senatrice del Minnesota Amy Klobuchar, ha annunciato la sua candidatura alle Primarie democratiche per le presidenziali per la Casa Bianca del 2020: e' la quinta donna a farlo ma e' anche la prima esponente moderata che potrebbe pescare voti al centro in un'eventuale sfida con Donald Trump, che si dovrebbe ripresentare. Avvocato, 58 anni, la Klobuchar ha sciolto la riserva durante un comizio nel gelo di Minneapolis, sotto una fitta nevicata, ...

Usa : Warren sfida Trump sulle inchieste : WASHINGTON, 10 FEB - "Entro il 2020, Donald Trump potrebbe non essere più presidente. Anzi, potrebbe non essere una persona libera": lo ha detto in Iowa la senatrice dem Elizabeth Warren, che ieri ha ...

Mosca e Riad sfidano gli Usa sul petrolio. Una super-Opec per controllare i prezzi : La nuova organizzazione punterà a imporre tagli generalizzati alla produzione per portare il costo del greggio verso i cento dollari al barile

NBA Rising Stars Challenge – Ball e Tatum sfidano Doncic e Simmons : ecco i roster di Team Usa e Team World [FOTO] : L’NBA ha reso noti i roster di Team USA e Team World per la Rising Stars Challenge, la partita che mette di fronte i migliori talenti al primo e al secondo anno nella lega Dopo aver svelato i titolari dell’All-Star Game 2019, l’NBA ha reso noti i convocati nei roster per la Rising Stars Challenge, la sfida che metterà di fronte i migliori giovani al primo e al secondo anno di NBA. Anche per quest’anno si è scelto il ...

La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per portare i medicinali ai bambini di LampedUsa : A causa del maltempo, da una settimana le navi non arrivano più a Linosa da oltre una settimana. Così, nella notte, la motovedetta Cp324 della Guardia Costiera, partita da Lampedusa, ha sfidato raffiche di vento a 30 nodi e onde alte fino a 4 metri, come spiega un tweet della stessa Guardia Costiera, “per portare medicinali a favore dei bambini”. L'articolo La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per ...

Boxe – Verso la sfida Tommasone-Valdez : l’italiano partito per gli Usa : Carmine Tommasone negli USA in vista della sfida mondiale con Oscar Valdez Carmine Tommasone è partito alla volta di Frisco, in Texas, dove il 2 febbraio sfiderà il campione del mondo dei pesi piuma Wbo Oscar Valdez (24-0 con 19 ko) al Ford Center, un impianto da 12.000 posti all’interno del quartier generale della squadra di football americano dei Dallas Cowboys. Di fronte ad una platea cosivasta, Carmine Tommasone non può ...

Sea Watch - sfida a Matteo Salvini : entra in acque italiane - ancorata a un miglio da SiracUsa : La Ong Sea Watch sfida l'Italia e Matteo Salvini: la nave è infatti entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio a largo dalle coste di Siracusa. Secondo quanto si apprende, l'ingresso è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47

CAOS VENEZUELA/ La sfida che chiama in caUsa Russia - Cina e le scelte dell'esercito : Il destino del Paese latinoamericano è più incerto che mai e molto dipenderà anche dalle scelte che farà l'esercito che finora ha appoggiato Maduro

Huawei - primo smartphone pieghevole in 5G/ Guanto di sfida agli Usa 'Saremo i primi anche senza loro' : Huawei, primo smartphone pieghevole in 5G/ Guanto di sfida agli USA da parte della multinazionale cinese: "Saremo i primi anche senza loro"