Upas | anticipazioni all' 1 marzo | Marina Giordano allontana Valerio da sua figlia

Anticipazioni Upas : Elena vuole lasciare Valerio Viscardi : Le recenti puntate della soap opera 'Un Posto Al Sole' continuano a vedere al centro delle attenzioni il personaggio di Valerio che non riesce a trovare serenità nella sua vita. L'uomo si trova diviso tra la gravidanza di Elena e l'ex moglie Simona: questa situazione finisce per avere delle ripercussioni nel rapporto con la compagna. Le Anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo sottolineano che ...

Anticipazioni Upas : Boschi preoccupato per la vendetta di Prisco : La soap opera 'Un Posto Al Sole' non sembra sentire il passo degli anni in quanto riesce sempre a sorprendere i milioni di telespettatori grazie alla capacità di raccontare le storie con leggerezza. Un protagonista indiscusso del mese di marzo corrisponde al nome di Franco dopo che è tornato a piede libero lo strozzino Gaetano Prisco. Quest'ultimo si organizza per fare del male a Boschi mettendo in atto la sua vendetta. Il marito di Angela ha ...

Upas - anticipazioni fine febbraio : Giulia sprona Adele a far valere i suoi diritti : Le trame della soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' riescono sempre a colpire i milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Un esempio si ritrova in Adele, che ha preso coraggio chiedendo aiuto all'amica Giulia, pronta a dare supporto alla donna vittima delle violenze di Manlio. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo svelano poi che Renato farà da ...

Upas anticipazioni : Otello porta una triste notizia su Teresa in casa Saviani : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nella settimana che andrà dal 25 Febbraio al 1 marzo 2019, si ritornerà a parlare di Teresa Diacono interpretata da Carmen Scivittaro, la moglie di Otello Testa, assente già da diverso tempo dallo schermo, assenza che non è passata inosservata ai telespettatori che continuano a fare domande sulle reali motivazioni della sua sparizione dal mondo ...

Upas anticipazioni : Franco finisce in ospedale dopo una violenta aggressione : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il concretizzarsi della vendetta di Gaetano Prisco nei confronti di Franco Boschi che, dopo una violenta aggressione, finirà dritto in ospedale generando ansia e preoccupazione tra i suoi cari. Non ...

Anticipazioni Upas 18-22 febbraio : lividi sul volto di Adele - Manlio confessa : Le Anticipazioni delle trame dal 18 al 22 febbraio ci svelano che al centro delle vicende di Un Posto al sole ritroveremo Elena che farà una scoperta a seguito della quale avrà un malore. Vedremo poi che Prisco tornerà più cattivo che mai e pianificherà la sua vendetta contro Franco. Ma vediamo ciò che accadrà passo passo. UPAS, le Anticipazioni della prossima settimana Valerio ieri sera ha chiesto ad Elena di sposarlo e lei accetterà felice. ...

Anticipazioni Upas 11-15 febbraio : Vittorio delude le speranze di Alex : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al sole”. Per la settimana che andrà dall’11 al 15 febbraio 2019 saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il clamoroso cambiamento di Valerio nei confronti di Elena, che finalmente accetterà di seguire i suoi sentimenti e vivere felice la sua storia con la Giordano, ma non tutto andrà secondo i suoi piani a causa di una ...

Anticipazioni Upas dal 4 all'8 febbraio : Elena supportata da Marina : Proseguono le avventure dei protagonisti dell'amata soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole', che pone come protagonista delle trame il personaggio di Elena, alle prese con un momento complesso nella relazione con Valerio. Le Anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio, svelano che Valerio non riesce a reggere la pressione di Simona, la quale non sembra dare tregua all'uomo. Il Viscardi rimane stressato dalle ...

Anticipazioni Upas - puntate dal 4 all'8 febbraio : Prisco accusa un malore : Proseguono le avventure dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole', capace di incuriosire il pubblico trattando tematiche differenti. Un esempio si ritrova nel personaggio di Franco, felice per il ritorno in palestra mettendo il passato alle spalle. L'uomo è stato costretto a chiudere la struttura in seguito alle minacce dello strozzino Gaetano Prisco, riuscito a ottenere il proprio scopo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a ...

Anticipazioni Upas : Elena incinta ma tentenna nel dire la verità a Valerio : Il mese di gennaio si sta per concludere e ci regala Anticipazioni sulle prossime puntate di Un Posto al Sole che creano stupore e diversi dubbi nei telespettatori in merito a relazionitra i protagonisti ormai consolidate, o che così sembrerebbero. L'esempio principale è il rapporto tra Valerio ed Elena, come si vedrà nelle puntate in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio: in particolare, l'attenzione è posta intorno all'arrivo a Napoli ...

Anticipazioni Upas : Serena - test del DNA per dimostrare di essere figlia di Gigi Del Colle : Nelle puntate di 'Un Posto Al Sole' che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 18 gennaio, l'attenzione principale viene posta intorno a una decisione importante nella vita di Serena. Quest'ultima, a seguito della morte del padre, ha dovuto fare i conti con la falsità dei cugini pronti a plagiare la donna per prendersi la maggior parte dell'eredità lasciata da Gigi Del Colle. La Cirillo non ha seguito il consiglio del marito Filippo che ha cercato di ...