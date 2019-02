Una persona è morta e 12 sono state ferite dopo che l’esercito venezuelano ha sparato

Parigi - polizia apre fuoco contro uomo che ha pugnalato Una persona - : La polizia ha aperto fuoco contro un uomo nel diciottesimo distretto di Parigi dopo che l'uomo avrebbe attaccato ad arma bianca una persona su un tram ed avrebbe minacciato la polizia. Lo ha ...

'Cretino chi distingue Una persona in base al colore della pelle' - Salvini - : Roma, 21 feb., askanews, - 'Sono vicino a quei genitori, abbraccio il ragazzo. Chi distingue una persona in base al colore della pelle è un cretino'. Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Come vive Una persona col diabete? Cause - sintomi e diagnosi : Come vive una persona col diabete? Ecco cosa deve fare ogni giorno una persona col diabete, quali sono le Cause e i sintomi. Ecco cosa fare.

Anche i font hanno Una personalità - ecco il gioco di carte che le svela : Sarah Hyndman , Graphic Designer, è un attenta studiosa del mondo della tipografia. I suoi studi l'hanno portata a fondare Type Tasting , il suo studio professionale dove si dedica Anche a tenere ...

Capirsi con uno sguardo : come si fa a sapere cosa pensa Una persona? Ce lo spiega la scienza : Ci sono domande che ognuno di noi si è posto, una di queste, forse la più ricorrente è: siamo stati capiti, il nostro messaggio ha sortito effetto? Nel metodo scientifico l’osservazione è la base, e nella comunicazione il primo indicatore è la risposta, nello specifico la reazione allo stimolo ci dà un quadro valutabile. Negli occhi si è concentrato il soggetto di studio della ricerca del CIMeC di Rovereto (Centro Mente Cervello dell’Università ...

Padova : casa esplode per una fuga di gas - nessUna persona coinvolta : Padova, 20 feb. (AdnKronos) - Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati in via Rienza a Padova per l'esplosione di un’abitazione isolata avvenuta presumibilmente durante la notte. Al momento non risultano persone coinvolte. Sono ora in corso i controlli da parte del personale USAR

VS : valanga su pista Crans-Montana - nessUna persona trovata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Cast e personaggi de Il Mondo sulle spalle su Rai1 il 19 febbraio con Una storia di rivincita e coraggio : Cast e personaggi de Il Mondo sulle spalle sono pronti a sbarcare su Rai1 e raccontare una storia che, purtroppo, non è solo italiana. La disoccupazione, le aziende costrette a chiudere, il fallimento, spesso queste parole sono legate a situazioni tristi e drammatiche ma non in questa storia, non nella vita di Enzo Muscia, l'operaio diventato imprenditore mettendo a rischio la sua vita privata e tutto quello che aveva costruito intorno a sé. ...

Una seconda persona ha denunciato per molestie sessuali il nunzio apostolico in Francia - monsignor Luigi Ventura : Secondo Le Monde una seconda persona ha denunciato per molestie sessuali il nunzio apostolico in Francia monsignor Luigi Ventura, pochi giorni dopo che un’indagine a suo carico era stata aperta a Parigi per una denuncia analoga. Il secondo uomo che ha

Caso Diciotti - votazione in corso<br>Salvini : "Di Maio è Una persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 11 alle 21.30 di oggi (c'è stata una proroga in seguito ai problemi riscontrati con la piattaforma), tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto ...

Tre 0-0 in quattro partite sono troppi anche per Una persona paziente come me : Mai avuta la sensazione che il Napoli potesse segnare Tre 0 – 0 in quattro partite sono troppi anche per una persona paziente come me, lo sono anche per un’altra persona molto paziente quale è Carlo Ancelotti. sono però tre pareggi a reti inviolate molto diversi l’uno dall’altro. In quello contro il Milan quasi mai tirammo e il rischio di addormentarsi davanti allo schermo fu molto grande; in quello contro la Fiorentina mi pare mancò soltanto un ...

Caso Diciotti - oggi il voto degli elettori M5S<br>Salvini : "Di Maio è Una persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 10 alle 19 oggi, tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto interessato, questa settimana impegnato in Sardegna per la campagna elettorale in vista delle ...

Caso Diciotti e voto M5S - Salvini : «Di Maio è Una persona corretta» : Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso del comizio di Castelsardo in provincia di Sassari, è tornato sul voto del Movimento 5 Stelle sul Caso della nave Diciotti: «Siamo in due al governo, da solo ...

'Una persona equilibrata non arriva alla violenza' - Alessandro Preziosi a Elle.it in difesa delle donne : L'ultima persona al mondo sospettabile di stupro. Invece è proprio questa l'accusa mossagli da Laura , Greta Scarano , . Chi dei due sta mentendo?