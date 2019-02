Un posto al sole | anticipazioni dal 25 febbraio all’1 marzo | Franco muore?

Un posto al sole - Guido si dichiara a Mariella : anticipazioni trame dal 25 febbraio all’1 marzo : La storia non si ferma mai: questo potrebbe essere il motto della più che storica soap opera in salsa partenopea Un posto al sole, ambientata a Napoli, che fa compagnia agli spettatori italiani ormai da più di vent’anni ed è la più longeva soap della storia d’Italia. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 25 febbraio Dopo la ...

Un posto al Sole Anticipazioni 22 febbraio 2019 : Prisco pronto alla vendetta contro Franco : Gaetano, ora agli arresti domiciliari, è pronto a prendersi la sua vendetta sul Boschi. Marina intanto tiene lontano Valerio da Elena.

Anticipazioni Un posto al sole prossima settimana : Franco vittima di un agguato : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole che vedremo in onda anche la prossima settimana, dal 25 febbraio in poi come sempre alle 20:45 circa. Le Anticipazioni di questa settimana rivelano che l'attenzione sarà incentrata su Franco Boschi, il quale sarà vittima di un terribile agguato che metterà a rischio la sua vita e farà preoccupare tutti i suoi cari, i quali temeranno il peggio. Spoiler Un posto ...

Un posto al sole : Elena Giordano se ne va. Parla Valentina Pace : Anticipazioni Un posto al sole: quando tornerà Elena Giordano? Parla l’attrice Valentina Pace Quando torna Elena Giordano a Un posto al sole dopo la pausa? L’attrice Valentina Pace ha rotto il silenzio proprio in questi giorni sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, raccontando che non apparirà nelle puntate di Un posto al sole in onda fra qualche mese, avendo lasciato il set a causa della gravidanza ormai ...

Anticipazioni Un posto al sole - 25 febbraio-1 marzo : paura per Franco : Un posto al sole, trame settimana prossima: una terribile aggressione Un posto al sole continua ad appassionare i suoi affezionati telespettatori che si sintonizzano dal lunedì al venerdì, alle 20:45 circa, su Rai3 per seguire le vicende dei loro beniamini. La trama è sempre più avvincente grazie alla credibilità dei personaggi e all’attualità degli argomenti trattati. Cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole della prossima ...

Un posto al sole news : ELENA quando tornerà? : A Un posto al sole, ELENA in questi giorni è più che mai al centro della scena: dopo la grande delusione relativa al tradimento di Valerio Viscardi (Fabio Fulco), la Giordano junior ha perso il bambino che aspettava ed ora le sarà molto difficile riprendersi… Come già sappiamo, la sempre più protettiva Marina (Nina Soldano) ingaggerà ora una lotta senza quartiere per separare la figlia da Valerio e per questo motivo proporrà ad ELENA di ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 22 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5195 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 22 febbraio 2019: Franco (Peppe Zarbo) deve rinunciare alla serata in famiglia promessa alla piccola Bianca, intanto procede il piano di vendetta organizzato da Gaetano Prisco (Fabio De Caro). Distrutto dalla notizia appena ricevuta da Elena (Valentina Pace), Valerio Viscardi (Fabio Fulco) viene allontanato da Marina (Nina Soldano), che, sempre più protettiva verso la figlia, deve ...

Un posto al Sole Anticipazioni 22 febbraio 2019 : Prisco pronto a vendicarsi di Franco : Gaetano, ora agli arresti domiciliari, è pronto a prendersi la sua vendetta sul Boschi. Marina intanto tiene lontano Valerio da Elena.

Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 : Franco Brutalmente Aggredito! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo 2019: Franco Boschi gravissimo! Picchiato dagli uomini di Prisco! Anticipazioni Un posto al sole: Franco viene pesantemente malmenato e tutta la sua famiglia è in apprensione per il suo stato di salute! Adele cerca casa, mentre Marina trova il modo per allontanare definitivamente Elena da Valerio! Happy-end sempre più lontano per Mariella e ...

Un posto al sole anticipazioni : ELENA perde il bambino - MARINA furiosa! : Di recente vi abbiamo anticipato che, a Un posto al sole, si consumeranno due drammi nel giro di pochissimi giorni: la prima situazione al cardiopalma riguarderà una terribile aggressione a Franco Boschi (Peppe Zarbo), il quale si ritroverà con un problema non da poco alla colonna vertebrale, mentre la seconda vicenda – come forse avrete già capito – vedrà protagonista una disperata ELENA (Valentina Pace). Eh sì: dopo la domanda da ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 21 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5194 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 21 febbraio 2019: Sprofondata nella più cupa disperazione dopo aver scoperto quello che è accaduto tra Valerio (Fabio Fulco) e Simona (Cinzia Cordella), Elena (Valentina Pace) vivrà delle ore drammatiche… Non conoscendo la minaccia che grava su di lui ad opera di Gaetano Prisco (Fabio De Caro), Franco (Peppe Zarbo) risolve una piccola e tenera emergenza legata a sua figlia ...

Un posto al Sole Anticipazioni 20 febbraio 2019 : Valerio deve fare chiarezza sui suoi sentimenti : Il Viscardi deve fare chiarezza nei suoi sentimenti. Dopo aver passato dei momenti intimi con la sua ex compagna, ha capito di non essere immune al suo fascino.

Un posto al sole - anticipazioni trame dal 18 al 22 febbraio : il dramma di Elena : La storia non si ferma mai: questo potrebbe essere il motto della più che storica soap opera in salsa partenopea Un posto al sole, ambientata a Napoli, che fa compagnia agli spettatori italiani ormai da più di vent’anni ed è la più longeva soap della storia d’Italia. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 18 febbraio Elena è sempre ...

Un posto al sole news : NUOVO LOOK per TRE ATTRICI - ecco chi sono… : Arrivano novità “visive” a Un posto al sole, con tre ATTRICI della soap che stiamo vedendo – o quanto meno vedremo prossimamente – con un LOOK parzialmente o totalmente inedito! Cominciamo con il NUOVO taglio di capelli di Luisa Amatucci, che notiamo grazie ad una foto dell’attrice apparsa sui suoi social network e che tra un po’ di tempo ammireremo anche in video. Quanto al personaggio di Silvia, chissà che ...