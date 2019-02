Un anno senza smartphone per vincere 100mila dollari | Elana ci prova

Quei singhiozzi in sottofondo : «Me le hanno date senza pietà» : Il pugno sulla gamba, in testa. Il pannolone usato per colpirla al volto e poi tenuto premuto sulla bocca. E, ancora, strattoni, percosse e insulti di ogni tipo. In sottofondo si sentono le lacrime, i ...

L’Anticiclone che stravolge il clima d’Europa : è il Febbraio più caldo di sempre - un “anno senza Inverno” su gran parte del Continente : 1/15 ...

Apple - i prossimi iPhone potranno caricare altri dispositivi senza fili : (Foto: Digit, @onleaks) L’abbiamo vista in azione per la prima volta su Huawei Mate 20 Pro, ma quest’anno potrebbe arrivare anche su iPhone: è la cosiddetta ricarica wireless inversa, ovvero la possibilità di ricaricare senza fili i dispositivi appoggiati al retro del telefono — che sui gadget Apple potrebbe tornare utile alla ricarica dei nuovi auricolari Airpods in arrivo nei prossimi mesi. La notizia l’ha riportata 9to5Mac, ...

L'Inter senza Icardi? Una macchina da gol e punti. E non solo da quest'anno... : Ci sono le sensazioni, quelle che ti portano a dire frettolosamente che un'Inter senza Mauro Icardi perde in pericolosità e senso del gol. Perché, insomma, 122 gol in nerazzurro non passano certo in ...

Buon compleanno Valentino Rossi - la FOTO-STORIA di un Dottore senza tempo : Per augurargli ancora mille vittorie, ecco gli scatti che raccontano la vita di Valentino Rossi che oggi compie 40 anni Buon compleanno a Valentino Rossi che oggi, 16 Febbraio, compie 40 anni. E SportFair, per fargli degli auguri speciali gli dedica una FotoGallery che racconta la sua strabiliante vita: da quando era un bambino dallo sguardo già furbo e vispo, sino alla carriera motociclistica in cui ha collezionato un successo dopo un ...

È stato catturato in provincia di Cosenza Francesco Strangio - ’ndranghetista latitante da un anno : Questa notte i carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza hanno arrestato Francesco Strangio, un narcotrafficante legato alla ‘ndrangheta che era in fuga da un anno. I carabinieri hanno detto che Strangio è un pluripregiudicato affiliato alla cosca Strangio-Janchi di San

Arsenal - Özil festeggia cento partite da escluso - ma senza di lui i Gunners fanno meglio : Tra queste, come ovvio e plausibile, la scelta tecnica dello stesso Emery che, soprattutto da novembre in poi, ha "visto" pochissimo il campione del mondo 2014. Dunque quella fascia da capitano ...

Il Collegio : gli allievi non sanno proprio stare senza il cellulare. Espulsione per Beatrice? : Beatrice Cossu - Il Collegio 3 Può un salto temporale nel 1968 mettere in luce un problema tipico degli adolescenti (e non solo) di oggi? La prima puntata della terza edizione de Il Collegio, andata in onda ieri sera su Rai 2, sembra rispondere affermativamente a questo quesito. Fin dall’ingresso nel Convitto di Celana, i 18 nuovi studenti hanno infatti fatto fatica a staccarsi dai loro cellulari, dimostrando di avere una vera e propria ...

Salta l'assegno di ricollocazione : 100mila disoccupati resteranno senza sussidio : Salta l'assegno di ricollocazione: 100mila disoccupati resteranno senza sussidio. Dal 29 gennaio, con il decretone istitutivo del reddito di cittadinanza, voluto dal governo pentastellato - sono state ...

Marco Pantani - 15 anni senza il “Pirata”. Mamma Tonina continua la sua battaglia : “Me l’hanno ammazzato” : A 15 anni di distanza, la morte di Marco Pantani, ciclista, scalatore puro, è ancora molto discussa. E’ stato trovato morto a soli 34 anni, il 14 Febbraio 2004, in un residence di Rimini. Iniziò per gioco pedalando sulla bicicletta di Mamma Tonina fino a ottenere un posto in Olimpo conquistando in un solo anno (il 1998) Giro e Tour. “Non sono dopato, ho la coscienza pulita. Mi sento stritolato in un sistema che non riesco a ...

Ex-modella di 'Vogue' - ora senzatetto : 'Guadagnavo un milione di dollari all'anno' : È l'inizio di una sfolgorante carriera, che la porterà a posare per alcune delle più grandi agenzie del mondo, come la prestigiosa Ford . Nella "Grande Mela" prende parte a serate esclusive e ...

Guida autonoma : le auto senza conducente congestioneranno il traffico : Le auto a Guida autonoma potrebbero contribuire ad aumentare il traffico evitando di parcheggiare; in alcune città potrebbe essere più economico per le auto Guidare senza passeggeri piuttosto che pagare la sosta. Secondo uno studio pubblicato sul Transport Policy Megazine da Adam Millard-Ball, professore associato presso l’Università della California a Santa Cruz, in futuro le auto a Guida autonoma non solo non aiuterebbero a ...

Anthony Davis-Lakers - Magic Johnson attacca i Pelicans : “hanno trattato senza buona fede! Ecco cosa faremo in estate” : Magic Johnson rifila una netta frecciatina ai Pelicans: secondo il plenipotenziario dei Lakers, New Orleans non ha agito con correttezza durante la trattativa per Anthony Davis È stata la trattativa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, ma si è conclusa in un nulla di fatto. I colloqui fra Lakers e Pelicans per portare Anthony Davis ad L.A. si sono risolti in un muro contro muro, o per meglio dire, si sono risolti con i Lakers che ...

India - 27enne vuole querelare i genitori : 'Mi hanno fatto nascere senza mio consenso' : Un giovane Indiano 27enne originario di Mumbai di nome Raphael Samuel ha deciso di sporgere querela contro i propri genitori. Il motivo della denuncia ha veramente dell'incredibile, infatti, il giovane uomo Indiano incolpa i propri genitori di aver deciso autonomamente di farlo nascere, tenendo conto solo dei loro desideri e non dei suoi diritti di nascituro e futura persona. Per di più non avrebbero preso in considerazione la sua opinione. Un ...