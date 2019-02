Tutto facile per i nerazzurri | Inter passa agli ottavi di Europa League

Tutto facile per il Napoli : un secco 3-1 a Zurigo - gli ottavi a un passo : Tutto facile per il Napoli nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Carlo Ancelotti si impone per 3-1 in casa dello Zurigo e ipoteca la qualificazione agli ottavi della competizione. Il presidente De Laurentiis ha chiesto al Napoli di provare ad arrivare fino in fondo nel

ATP Rotterdam – Tutto facile per Wawrinka contro Paire - lo svizzero si impone in due set e vola agli ottavi : Il tennista svizzero non lascia scampo al proprio avversario, superandolo senza problemi in due set dopo un’ora e quattordici minuti di gioco Stan Wawrinka avanza agli ottavi di finale del torneo ATP di Rotterdam, il tennista svizzero supera agevolmente l’avversario francese Benoit Paire. Un dominio quello del giocatore elvetico, capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un’ora e quattordici minuti di ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 19^ giornata - Tutto facile per Novara e Conegliano. Casalmaggiore ferma Scandicci : Si è conclusa la 19a giornata della Serie A1 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley femminile. Prosegue la lotta in testa alla classifica tra Novara e Conegliano, appaiate a quota 43 punti. Scandicci cade a sorpresa sul campo di Casalmaggiore, mentre Monza sconfigge Cuneo e supera Busto Arsizio in quarta posizione. tutto come da pronostico per le due formazioni in testa alla classifica. Novara, reduce dalla vittoria della Coppa Italia ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : tornano a vincere Brixen e Oderzo - Tutto facile per Salerno : Tredicesima giornata di gare della Serie A di Pallamano femminile, che vede confermarsi al vertice la Jomi Salerno, capace di sconfiggere 25-20 il Casalgrande Padana, grazie alle 6 reti della mancina Suleiky Gomez, trascinatrice delle campane, mentre alle emiliane non bastano i 7 gol di Ilenia Furlanetto. Dietro vince la Mechanic System Oderzo, che piega 29-17 la Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara, con il Brixen di Giada Babbo che riscatta ...

Se navigare in internet è facile - il merito è Tutto dell'Europa : navigare in internet è facile, pensa Elisabetta, giovane medico, mentre si collega a Endo-Ern, una delle reti europee per le malattie rare e complesse operative dal 2017. Ed è vero: le connessioni sono veloci e diffuse in quasi tutta Europa (quasi, perché ci sono posti, in montagna e in campagna, do

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : Tutto facile per l’Irlanda - Scozia battuta 22-5 : Dopo la disfatta casalinga, preventivata, con l’Inghilterra all’esordio, arriva la prima vittoria per l’Irlanda nel Sei Nazioni di Rugby femminile 2019. Le Verdi si impongono senza problemi in trasferta a Glasgow con la Scozia per 22-5. Altra prestazione incolore per le scozzesi in casa: seconda sconfitta consecutiva e zero punti in classifica per loro. Primo tempo equilibrato: le ospiti vanno in meta praticamente in apertura e ...

Roma - con Dzeko è Tutto più facile. Ma va ricucito il rapporto con i tifosi : Il punteggio dice che non c'è stata storia, ma qualcosa da migliorare nella Roma che ha battuto 3-0 il Chievo Verona c'è. Ecco i top e i flop dell'anticipo del venerdì della 23esima giornata di Serie ...

Chievo-Roma 0-3 - Tutto facile al Bentegodi : i giallorossi rispondono alla Lazio : La Roma vince 3 a 0 contro il Chievo nell'anticipo della 23giornata di Serie A. Tutto facile per i giallorossi che passano subito. Dormita difensiva del Chievo e vantaggio Roma, lancio di Sorrentino ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Tutto facile per la Roma nell’anticipo del venerdì - Chievo battuto 3-0 : tutto facile per la Roma nell’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A di Calcio 2018-2019: i giallorossi emulano i cugini laziali, vittoriosi ieri sull’Empoli, e battono per 3-0 il Chievo al Bentegodi di Verona. Mai in difficoltà i giallorossi, davanti praticamente dall’inizio alla fine: a sbloccare il risultato dopo 9′ è Stephan El Shaarawy, raddoppia un Edin Dzeko apparso davvero in formissima oggi, chiude i ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Tutto facile per la Pro Recco - 11-6 alla Dinamo Mosca : Otto su otto, a Mosca come a Sori non c’è storia. La Pro Recco domina in lungo e in largo la Champions League di Pallanuoto: fino ad ora non ci sono stati rivali capaci di emulare i campioni d’Italia, che hanno sempre vinto nella fase preliminare della massima competizione europea. Oggi arriva l’ottavo sigillo: in casa i ragazzi di Ratko Rudic si sono imposti per 11-6 sui russi della Dinamo Mosca. L’assenza di Filipovic ...

Nba : Lakers di LeBron umiliati dai Pacers - Tutto facile per Raptors e Thunder : Nemmeno il ritorno di LeBron James scuote i Lakers. Contro Indiana arriva una sconfitta umiliante per i gialloviola, travolti 136-94 dai Pacers. tutto facile, invece, per Toronto , che supera ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Juventus - Tutto facile stasera contro il Parma? - 22giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

NBA - i risultati della notte : Towns decisivo sulla sirena contro Memphis - Tutto facile per Boston e Portland : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 99-97 OT Non c'è davvero pace per i Memphis Grizzlies. Dopo la sconfitta in casa con Denver partendo da +25, la squadra di coach Bickerstaff ha perso un'altra ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 Gennaio) : Jokic trascina Denver - Tutto facile per Boston e Portland : Sono otto le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano la seconda forza della Western Conference e provano a mantenere la scia degli Warriors. Denver questa volta vince 105-99 sul campo di una New Orleans sempre senza Anthony Davis. Nuggets che hanno fatto loro la partita nel terzo quarto (33-19 il parziale) in una serata che ha visto Nikola Jokic firmare una tripla doppia da 20 punti, 13 ...