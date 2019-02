Trussardi | QuattroR | a breve nuovo A d

QuattroR Sgr acquista la maggioranza di Trussardi Spa : Il Marchio Trussardi è ora per il 60% del fondo QuattroR. L'acquisizione della maggioranza della società da parte della SGR è stata finalizzata in data odierna ed è stata effettuata attraverso la ...

Moda - il fondo QuattroR compra Trussardi : Il piano finanziario prevede che QuattroR — partecipato, tra gli altri, dalla Cdp — metta sul piatto liquidità fresca per circa 50 milioni per una partecipazione del 70-80% della casa di Moda del Levriero. Il resto dovrebbe restare nelle mani di Tomaso Trussardi. L’accordo con QuattroR arriva in una fase cruciale della società, che ha conosciuto anni molto difficili e ora sta provando ad uscire dal tunnel con un ...

Moda - il fondo quattroR compra Trussardi : L’accordo con Quattro R arriva in una fase cruciale della società, che ha conosciuto anni molto difficili e ora sta provando ad uscire dal tunnel con un rilancio che è stato delineato nel piano finanziario 2018-2022...

