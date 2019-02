Trump: Kelly Craft ambasciatrice Onu

: RT @Atlantide4world: #Usa:Donald #Trump ha enunciato che Kelly #Craft,attuale ambasciatrice in #Canada,ricoprirà l'incarico di ambasciatric… - DottAngeloC : RT @Atlantide4world: #Usa:Donald #Trump ha enunciato che Kelly #Craft,attuale ambasciatrice in #Canada,ricoprirà l'incarico di ambasciatric… - Atlantide4world : #Usa:Donald #Trump ha enunciato che Kelly #Craft,attuale ambasciatrice in #Canada,ricoprirà l'incarico di ambasciat… - cjmimun : Donald Trump intende nominare l'ambasciatrice Usa in Canada Kelly Craft nuova ambasciatrice statunitense presso le… -

Il presidenteintende nominare l'Usa in Canada,nuovaUsa presso le Nazioni Unite al posto di Nikki Haley. Lo ha reso noto lo stesso. Inizialmenteaveva indicato come sostituta di Haley l'ex portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert che però aveva rinunciato. "sta facendo un egregio lavoro nel rapp5reentare gli Usa e non ho dubbi che,sotto la sua leadership,il nostro Paese sarà rappresentato al massimo livello alle Nazioni Unite", ha scritto in un Tweet(Di sabato 23 febbraio 2019)