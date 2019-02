Tria | Le regole Ue vanno riviste | | non consentono interventi

blogo

: RT @Avvenire_Nei: Tria: regole Ue vanno riconsiderate - MariaCabadas : RT @Avvenire_Nei: Tria: regole Ue vanno riconsiderate - Avvenire_Nei : Tria: regole Ue vanno riconsiderate - Notizieincampus : Inaugurazione anno accademico @unitorvergata #Tria chiede di rivedere le regole Ue: 'Non consentono interventi anti… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)Il ministro dell'Economia Giovannioggi è stato a Tor Vergata per l'inaugurazione dell'anno accademico e ha parlato anche delle norme europee che, secondo lui, sono state "approvate in fretta" ormai "quasi un decennio fa" e possono funzionare nei periodi di crescita, ma non in quelli di crisi, perché "non rispondono all'esigenza di far fronte al veloce rallentamento" che è attualmente in corso in tutta l'Eurozona.Secondo, dunque, ledevono esserein quanto esse non permettono "di tenere conto della mutevolezza delle condizioni economiche" e quindi "impediscono aggiustamenti discrezionali delle politiche finendo con l'agire in direzione prociclica se non strutturalmente deflattiva".Insomma, il titolare del MEF ritiene che l'UE non debba pensare solo allefiscali e ai tecnicismi, ma deve puntare "a qualcosa di più grande" per ridare fiducia e ...