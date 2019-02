Trenitalia | consegnati a Regione Campania altri due treni Jazz per pendolari

finanza.lastampa

: RT @fsnews_it: Continua a crescere e ad ammodernarsi la flotta dei treni per i pendolari della #Campania. Trenitalia, del Gruppo #FS, ha co… - Ssgulo : RT @fsnews_it: Continua a crescere e ad ammodernarsi la flotta dei treni per i pendolari della #Campania. Trenitalia, del Gruppo #FS, ha co… - MokaFS : RT @fsnews_it: Continua a crescere e ad ammodernarsi la flotta dei treni per i pendolari della #Campania. Trenitalia, del Gruppo #FS, ha co… - coscienzavigile : RT @fsnews_it: Continua a crescere e ad ammodernarsi la flotta dei treni per i pendolari della #Campania. Trenitalia, del Gruppo #FS, ha co… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Due nuovi" per il trasporto regionale pronti per entrare in servizio dasulle linee della. Si tratta del 14 esimo e del 15 esimo dei 24 elettrodi questo tipo, ...