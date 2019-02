Tre persone sono state arrestate per aver finanziato la famiglia del boss latitante

Valencia - mangia funghi in un ristorante stellato e muore. AlTre undici persone intossicate : E' morta dopo aver mangiato in un ristorante stellato Michelin un piatto a base di funghi. La donna, 46 anni, è deceduta e Altre 11 persone sono rimaste intossicate e si trovano in ospedale. Il locale che si chiama Riff e si trova a Valencia, è stato posto sotto sequestro dalle autorità in seguito

'Case popolari' : atre Tre persone finiscono sotto processo. Accolte le richieste di rito abbreviato : Ricordiamo che il Gup Edoardo D'Ambrosio, la settimana scorsa, ha rinviato a giudizio 33 persone tra cui Monosi, Pasqualini e Torricelli.

Camorra a Castellammare di Stabia - falò con minacce ai pentiti : divieto di dimora per Tre persone : Il falò della notte dell’Immacolata al rione Savorito di Castellammare di Stabia, il manichino in fiamme con un cappello delle forze dell’ordine sopra una catasta di legno di 8 metri e la scritta “così devono morire i pentiti abbruciati”, fu una istigazione a delinquere aggravata dal metodo camorristico. È questo il reato per il quale il Gip di Napoli ha disposto il divieto di dimora in Campania per tre dei stabiesi che si arrampicarono sui ...

In Trentino-Alto Adige 7 persone sono state arrestate con l’accusa di far parte di un’organizzazione terroristica anarchica : In Trentino-Alto Adige è stata arrestata una presunta cellula di quella che la polizia ha definito «un’organizzazione terroristica di matrice anarchica». La polizia e i carabinieri di Trento hanno fermato sette persone, accusate di essere i responsabili di una serie

Almeno Tredici persone sono morte in due esplosioni nella città di Idlib - in Siria : Due esplosioni nella città di Idlib, nel nord-ovest della Siria, hanno provocato la morte di Almeno dieci persone e il ferimento di altre venticinque. Le esplosioni sono avvenute nel quartiere di al-Qusu, a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, e sono

Ambasciatori UE concordano sanzioni contro 8 persone per incidente nello sTretto di Kerch - : L'UE ha concordato sanzioni contro otto persone a causa dell'incidente nello stretto di Kerch. Lo ha riferito venerdì l'agenzia Bloomberg riferendosi alle fonti dell'incontro degli Ambasciatori dei ...

AlTre otto persone sono state arrestate in Brasile per il crollo della diga di Brumadinho : Altre otto persone sono state arrestate in Brasile per il crollo della diga di Brumadinho il 25 gennaio scorso, in cui erano morte 166 persone. 147 persone risultano invece ancora disperse. Alla fine di gennaio cinque persone erano già state arrestate

Mattarella ha graziato Tre persone : Due uomini anziani che avevano ucciso le mogli malate di Alzheimer, e un terzo che aveva ucciso il figlio tossicodipendente

Catania - vigili del fuoco derubati menTre salvano persone intrappolate da un incendio : La denuncia dei sindacati dei pompieri che raccontano anche di minacce e insulti da parte di alcuni presenti. "Tali atteggiamenti ostili non sono più tollerabili ed ammissibili. I vigili del fuoco di Catania hanno già pagato un pesante tributo in termini di vite umane e continui infortuni in servizio e meritano rispetto” hanno spiegato in una nota.Continua a leggere

Tre persone sono state ferite durante una rissa tra tifosi di Lazio e Siviglia nel centro di Roma : La sera del 13 febbraio ci sono stati dei violenti scontri tra tifosi nel centro di Roma. Gli scontri sarebbero iniziati verso le 21 davanti a un pub di via Leonina, nel rione Monti, e avrebbero coinvolto un quarantina tifosi

Calvin Klein poTrebbe chiudere gli uffici milanesi : 50 persone rischiano licenziamento : 50 persone, impiegate negli uffici milanesi di Calvin Klein, potrebbero presto dover cercare un nuovo lavoro. I cambiamenti interni a Calvin Klein impattano anche sulla struttura aziendale in Europa. ...

In India olTre 100 persone sono morte per aver bevuto liquore prodotto con il metanolo : sono più di 100 le persone morte in India a dopo aver bevuto liquore prodotto artigianalmente e a cui era stato aggiunto metanolo, una sostanza tossica simile all’alcol usata per rendere più forti le bevande alcoliche. La polizia ha detto che la

Incendio a Lione - morti donna e bambino : alTre 4 persone ferite : Grave incidente in serata a Lione dove, secondo una prima ricostruzione, una panetteria al piano terra di un edificio è esplosa in seguito a un Incendio. Una donna e un bambino sono morti nella città ...

Al corteo dei gilet gialli italiani si sono presentate solo Tre persone : Il corteo settimanale dei gilet jaunes del sabato pomeriggio resta una consuetudine di Parigi. Si sono invece presentate solamente 3 persone, gli organizzatori, alla manifestazione convocata oggi da un gruppo di gilet gialli italiani a piazza della Repubblica, a Roma. Il presidio non era stato autorizzato dalle forze dell'ordine visto che la piazza questa mattina era già stata designata come luogo di partenza della manifestazione ...