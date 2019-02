Trapani | arrestato John Luppino | il “re” delle scommesse online | “Ha finanziato la

Trapani - arrestato il “re” delle scommesse on line. “Ha finanziato la famiglia Messina Denaro” : Caccia al superlatitante, nuovo blitz: tre in manette. Seguendo i soldi i carabinieri arrivano ad alcuni insospettabili

Trapani : ARRESTATO MINORENNE DAI CARABINIERI PER TENTATO FURTO : La notte appena trascorsa i CARABINIERI dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di TRAPANI hanno tratto in arresto M.C. classe 2002, per aver TENTATO, in concorso con il padre, sottrattosi all'...