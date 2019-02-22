Traffico Roma del 22-02-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 22-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREIZONE DELLA CAPITALE DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 19 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nuova fase di manutenzione sulla rete dei Binari domani gli interventi Si concentreranno tra via Merulana e via Labicana Per questo la linea 3 limite le corse dei tram a Porta Maggiore proseguendo poi fino ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDì 22 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SI STA’ IN ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SI STA’ IN ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRIIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA A24 RM.TE. SI STA’ IN FILA ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRIIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA A24 RM.TE. SI STA’ IN FILA ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL PORTUENSE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA VIA DI VILLA BONELLI; ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIOLI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA SALARIA FINO A VIA DEI ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL PORTUENSE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA VIA DI VILLA BONELLI; ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIOLI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA SALARIA FINO A VIA DEI ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD ANCORA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA. A SEGUIRE ALTRI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. Traffico ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD ANCORA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA. A SEGUIRE ALTRI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. Traffico ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA: Traffico RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA: Traffico RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA VIA NOMENTANA SINO ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 20 | 00
VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 20:00 (Di venerdì 22 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE RESTANO RALLENTAMENTI CODE I IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREIZONE DELLA CAPITALE DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.. UN ANTICIPAZIONE PER LA GIORNATA DI DOMANI SABATO 23 FEBBRAIO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUI BINARI ...
romadailynews
LeFrecce : Linea AV #Roma – Firenze: dalle 9.30 traffico rallentato per guasto linea elettrica - fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - ALBERTOSEVERIN7 : RT @CesareSacchetti: I migranti della Diciotti hanno chiesto i danni all'Italia. Falso. I migranti non sanno nemmeno cosa e dove sia il tri… -
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