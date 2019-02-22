Traffico Roma del 22-02-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 22-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ. A Roma NORD CODE PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO AL CENTRO RAI, E A SEGUIRE PER IL Traffico INCOLONNAMENTI DA SAXA RUBRA SINO A VIA DEI DUE PONTI. ANALOGA SITUAZIONE SULLA SALARIA: CARREGGIATA RIDOTTA ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ. A Roma NORD CODE PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO; ANALOGA SITUAZIONE SULLA SALARIA: CARREGGIATA RIDOTTA DAL GRA A COLLE SALARIO, CON INEVITABILI INCOLONNAMENTI; SEMPRE SULLA ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA PINDARO, PER Traffico E UN INCIDENTE ALTRO INCIDENTE CON LUNGHE CODE SULLA TRIONFALE TRA L’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELL’INSUGHERATA VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA , TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN TANGENZIALE CODE PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA E A SEGUIRE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … POCO E’ CMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE AUTO IN FILA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E IN CARREGGIATA ESTERNA , TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA IN TANGENZIALE CODE PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E VIALE ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E IN CARREGGIATA ESTERNA , TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA L’USCITA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’ IN ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E IN CARREGGIATA ESTERNA , TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA L’USCITA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’ IN ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ALL’AURELIO SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DEL DON GUANELLA INCIDENTE ANCHE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA CI SONO CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA ALTRE CODE PER INCIDENTE SU CORSO TRIESTE IN DIREZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA CI SONO CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA ALTRE CODE PER INCIDENTE SU CORSO TRIESTE IN DIREZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA GORIZIA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE IN ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA PROVOCA CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE IN VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA PROVOCA CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE IN VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … DALLE ORE 10, CHIUSA TEMPORANEAMENTE , VIA DI PORTA MAGGIORE PER LAVORI TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … DALLE ORE 10, CHIUSA TEMPORANEAMENTE , VIA DI PORTA MAGGIORE PER LAVORI TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 22-02-2019 ore 09:30 (Di venerdì 22 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA VIA NOMENTANA SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DALLE 9 ALLE 13 SIT-IN NELL’AREA DI PIAZZALE OSTIENSE. POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER I TRAM DELLE LINEE 3 E 8 E PER NUMEROSE LINEE DI BUS. SEMPRE DALLE 9 ALLE 13 MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALLA TIBURTINA E DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA; MENTRE IN ESTERNA CODE DALLA ...
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fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - romadailynews : Traffico Roma del 22-02-2019 ore 09:30: VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 9:20… -
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