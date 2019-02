Torni a bordo | Bongiorno

ilfoglio

: @LaStampaTV @LaStampa Uno che è stato eletto solo per aver detto 'torni a bordo cazzo!' - g1968c : @LaStampaTV @LaStampa Uno che è stato eletto solo per aver detto 'torni a bordo cazzo!' - Alittronico : #Metafore Sei parte di una famiglia di campeggiatori e ti meravigli se vai allo Sheraton e, quando decidi di fare u… - nunmarisurta : @fattoquotidiano De Falco la smetta di dire stronzate e torni a bordo! cazzo! -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) "Sì, è vero, sono stata io a consigliare a Salvini di non rinunciare all’immunità sul caso Diciotti perché conosco la giustizia italiana, e so che Salvini sarebbe rimasto sotto processo per sei, sette, dieci anni". Giuliaè avvocato valente e politico di sana e robusta costituzione. Ma que