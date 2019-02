Torino | studenti in piazza contro il governo e l' esame di maturità

Torino - polizia carica corteo studenti : Momenti di tensione a Torino durante la manifestazione degli studenti contro la nuova maturità. La polizia ha carica to il corteo sembra come reazione dopo che contro gli agenti erano stati lanciati ...

Torino - due fast food nel campus universitario. La protesta : “Più spazi per studenti - fuori i privati dalle università” : “ fuori i privati dall’ università” . Con questo slogan, un centinaio di studenti universitari ha provato a raggiungere l’ingresso dei due fast food che sono stati aperti da poco vicino alla sede delle facoltà umanistiche, Palazzo Nuovo. “Protestiamo perché è stato costruito un campus universitario urbano che verrà pagato dall’Università in 29 anni alla società che ha tirato su la palazzina – racconta una delle rappresentanti degli studenti ...

Torino - scontri durante le proteste contro il fast food all'università : la polizia carica gli studenti - un fermo : In cento hanno occupato il "Burger King" aperto di recente, poi hanno cercato di entrare in rettorato: lì sono scoppiati i tafferugli

Torino - scontri durante le proteste contro il fast food all'università : la polizia carica gli studenti : In cento hanno occupato il "Burger King" aperto di recente, poi hanno cercato di entrare in rettorato: lì sono scoppiati i tafferugli

A Torino una mostra per ricordare Mario Lattes e una ricerca degli studenti sulle leggi razziali : Doppio appuntamento alla Fondazione Bottari Lattes a Torino in occasione del Giorno della Memoria. Giovedì 24 gennaio allo Spazio Don Chisciotte si inaugura la mostra ' Mario Lattes . Non dimenticare' ...

Torino - Appendino rimuove l’assessora all’Istruzione dopo le critiche su mense e trasporto studenti disabili : Chiara Appendino anticipa l’opposizione e ritira le deleghe all’assessora all’Istruzione, Federica Patti, finita nel mirino della minoranza in consiglio comunale, ma anche della sua stessa maggioranza. Al termine di un incontro di quasi due ore, la sindaca di Torino ha comunicato la sua decisione di porre termine all’incarico. Questo passo è arrivato dopo un periodo in cui Patti è stata contestata per come ha affrontato le difficoltà legate alle ...