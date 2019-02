Torino | polizia carica corteo studenti

Torino - violenti scontri tra anarchici e polizia per sgombero di un centro sociale -VIDEO : Pomeriggio e serata di violenta tensione a Torino dove si sono dati appuntamento circa 500 anarchici per un corteo partito da piazza Castello verso la zona nord della città. L'intenzione era di ...

Sgombero dell'Asilo occupato a Torino : guerriglia urbana nel centro tra anarchici e polizia - 12 fermati : Tensione alle stelle durante il corteo degli anarchici a Torino contro lo Sgombero dell'Asilo occupato. Ci sono stati scontri sul ponte di corso Regio Parco. I manifestanti hanno lanciato pietre e grossi petardi e incendiato cassonetti. Le forze dell'ordine hanno risposto con lancio di lacrimogeni e getto di idranti. Dodici manifestanti sono stati fermati dalla polizia per lo scontro al corteo degli anarchici che ha sconvolto una zona vicino al ...

Torino : eseguite dalla Polizia di Stato sei ordinanze di custodia cautelare in carcere a vario titolo. : Le investigazioni hanno anche evidenziato come l'obiettivo eversivo consistesse nell'adottata e realizzata scelta di contrastare la politica dello Stato in 'materia di immigrazione' attraverso l'...

Torino - sgombero asilo occupato : il video della polizia : Sgomberato all'alba di giovedì l'asilo occupato di via Alessandria, a Torino. La struttura era occupata dal 1995 dagli anarchici. E tre di loro sono stati fermati con l'accusa di terrorismo in ...

Torino - le pizze a domicilio arrivano condite con blatte : blitz della polizia - locale chiuso : La disavventura di una coppia torinese è costata al locale la chiusura da parte delle autorità. L'episodio infatti ha fatto scattare una ispezione durante la quale la polizia ha riscontrato la presenza di blatte sia vive che morte ovunque, anche nell'impasto, oltre a insetticida in polvere sparso vicino agli alimenti.Continua a leggere

Torino - scontri durante le proteste contro il fast food all'università : la polizia carica gli studenti - un fermo : In cento hanno occupato il "Burger King" aperto di recente, poi hanno cercato di entrare in rettorato: lì sono scoppiati i tafferugli

Torino - scontri durante le proteste contro il fast food all'università : la polizia carica gli studenti : In cento hanno occupato il "Burger King" aperto di recente, poi hanno cercato di entrare in rettorato: lì sono scoppiati i tafferugli

Torino - espulso aggredisce polizia : è polemica per il video dell'arresto : Tre poliziotti e due militari sono stati ripresi mentre tenevano a terra un nigeriano alla stazione di Porta Nuova. E alle proteste dei passanti per i modi usati, la domanda di un agente: "A noi chi ci pensa?"