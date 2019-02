Tokarev | trama | cast e curiosità del revenge movie con Nicolas Cage

tvzap.kataweb

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Su ReteQuattro, in onda domenica 24 febbraio in prima serata, appuntamento con uncon protagonista il gigionesco, uomo dai mille volti e dalle ancor più numerose parrucche: viene infatti trasmesso il film del 2014, con unasottile ma funzionale alla storia che si racconta.: trailerPaul Maguire conduce una vita tranquilla. È un imprenditore stimato in tutta la comunità ed è adorato da moglie e figlia. Ha però un segreto passato da delinquente che tornerà a tormentarlo quando un gruppo di gangster russi rapirà e ucciderà la figlia. Paul getterà via le vesti di brava persona e comincerà una folle ricerca per compiere la propria personale vendetta.(Face/Off, The Family Man, Il mandolino del capitano Corelli, Il genio della truffa, Ghost Rider e moltissimi altri) è il mattatore del film, ...