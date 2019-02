Tiro a segno | presentazione Nuova Dehli big presenti | speranze Italia | etc

Tiro a segno - qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : le occasioni restanti per l’Italia. Tutti i pass ancora disponibili : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Saranno quattro le tappe di Coppa del Mondo che daranno pass olimpici, oltre a Nuova Delhi ci saranno ...

Tiro a segno – Coppa del mondo WSPS : arriva la prima medaglia per l’Italia : La tiratrice padovana Nadia Fario ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità di pistola P2 – SH1 alla Coppa del mondo di WSPS prima medaglia azzurra per la squadra para alla Coppa del mondo WSPS in corso ad Al Ain: la tiratrice padovana Nadia Fario questa mattina, dopo aver disputato la finale, ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità di pistola P2 – SH1, piazzandosi dietro all’atleta iraniana ...

Tiro a Segno - scatta la Coppa del Mondo ISSF : azzurri a caccia di un pass per i Giochi di Tokyo 2020 : Le competizioni cominceranno sabato 23 febbraio, in palio le carte olimpiche per accedere alle Olimpiadi del 2020 La squadra azzurra è in partenza ed è pronta ad affrontare la prima tappa di Coppa del Mondo ISSF della stagione agonistica appena cominciata. In questo importante appuntamento saranno messe in palio le carte olimpiche per accedere ai Giochi di Tokyo 2020. Saranno presenti Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo Bacci (Fiamme ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : parte la stagione per l’Italia che deve uscire dalla crisi. Strada verso Tokyo 2020 complessa : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il Mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Per la prima tappa saranno tredici gli azzurri in gara: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Scatta la Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno: dal 23 al 27 febbraio i migliori tiratori saranno a Nuova Delhi in India, per provare anche a strappare la carta olimpica: nelle otto specialità olimpiche individuali (carabina 10 e 50 metri e pistola 10 e 25 metri, maschili e femminili) saranno infatti in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che, va sottolineato, non saranno personali ma verranno assegnati alla federazione ...

Tiro a segno - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo di Nuova Delhi. Saranno 13 gli azzurri in India : Il 20 febbraio partirà la stagione internazionale 2019 del Tiro a segno con la prima tappa di Coppa del Mondo: l’esordio stagionale andrà in scena in India, a Nuova Delhi, dove le gare si protrarranno fino al 28 febbraio. Per la prima fatica stagionale in ottica qualificazione olimpica, Saranno tredici gli azzurri impegnati. Ciascuna specialità olimpica assegnerà due pass per i Giochi. Oltre agli atleti in gara, andranno a Nuova Delhi ...

Tiro a segno - sottosegretario Giorgetti a premio Uits 2018 : Roma, 29 gen., askanews, - Ci sarà il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, alla cerimonia per il premio Uits, Unione Italiana Tiro a segno, 2018, in programma venerdì 1 febbraio alle 15 a Milano. Il premio - si legge in un comunicato stampa dell'...

Tiro a Segno – I vincitori del premio UITS 2019 incontrano Giorgetti : premio UITS 2018: venerdì 1 febbraio a Milano i vincitori incontrano Giorgetti Il premio UITS 2018 nasce come riconoscimento per le Sezioni TSN che si sono distinte nell’attività sportiva giovanile, con l’intento di valorizzare quelle che hanno ottenuto i migliori risultati dell’anno e hanno contribuito all’incremento dei tesserati. La premiazione si svolgerà venerdì 1° febbraio alle ore 15 presso la sede della Sezione TSN di Milano ...

Tiro a Segno – Competizione internazionale Monaco : Gabrielli e Maldini sul podio : Gli azzurri protagonisti della Competizione internazionale di Monaco Prime medaglie per la squadra azzurra in trasferta a Monaco dove è in corso la Competizione internazionale a 10 metri. Esordio positivo per Federico Maldini (Bologna) che ha centrato il suo primo oro in una gara così importante (239.0) nella pistola ad aria compressa juniores uomini, lasciando dietro di sè Casian Codrean (234.7) e il tedesco Jan Luca Karstedt. Nicole ...

Tiro a segno – La squadra azzurra a Monaco per la competizione internazionale a 10 metri : Tiro a segno: a Monaco la competizione internazionale a 10 metri La squadra azzurra è in partenza alla volta di Monaco dove, come ogni anno, si svolgerà la competizione internazionale a 10 metri, primo importante appuntamento della stagione agonistica appena iniziata. L’evento rappresenterà per gli atleti anche un test per verificare lo stato di forma in vista dei prossimi Campionati Europei che si svolgeranno ad Osijeck nel mese di ...

Tiro a segno – Campionato d’inverno 2018 : ecco tutti i vincitori : Si conclude a Milano la 3ª edizione del Campionato d’inverno 2018 di Tiro a segno: ecco tutti i vincitori Conclusa a Milano la terza edizione del Campionato d’inverno 2018. Si è aggiudicata il titolo di campione nella specialità di carabina a 10 metri Nicole Gabrielli (Appiano San Michele) che con grande determinazione ha raggiunto colpo dopo colpo la cima del podio (247.8). Dietro l’atleta altoatesina si è piazzato ...