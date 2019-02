Tina Cipollari a Pomeriggio 5 al matrimonio di Maria Monsè | pubblico deluso

Tina Cipollari umiliata : 'Sei grasso come tua madre' - la giornata con il figlio finisce nell'orrore : L' hate speech non risparmia nemmeno i ragazzini. Questa volta ad essere attaccato è stato il figlio di Tina Cipollari . L'opinionista di Uomini e Donne ieri ha pubblicato una foto sul suo profilo ...

Tina Cipollari - insulti degli haters contro il figlio su Instagram : 'Mettilo a dieta' : Tina Cipollari è una tra i personaggi più amati e più criticati del talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La donna ricopre da anni il ruolo di opinionista, per questo motivo è molto esposta all'opinione pubblica. Nel corso della giornata di ieri, sul suo profilo Instagram è apparsa una foto in cui la donna appare serena e felice insieme a due dei suoi tre figli. L'immagine è stata scattata al di fuori del Walt Disney Studios. Dopo la ...

Uomini e Donne news - Tina ce l’ha con Roberta? La Cipollari spiega : Uomini e Donne news: Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua del Trono Over? L’opinionista spiega Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua a Uomini e Donne? Questa è la domanda che pone oggi, nel corso della puntata del Trono Over, Maria De Filippi all’opinionista. Quest’ultima la definisce “Miss Europa” e poi afferma […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina ce l’ha con Roberta? La ...

UeD - Tina Cipollari dure accuse da Rossella Intellicato : “Un Gabibbo” : UeD: Rossella Intellicato contro Tina Cipollari (di nuovo) Non si fermano le accuse dell’ex tronista Rossella Intellicato contro Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne è tornata ad essere la protagonista di alcuni sfoghi della Intellicato su Instagram. A scatenare una vera e propria polemica sul web, l’apparizione della Cipollari alla prima serata di Uomini […] L'articolo UeD, Tina Cipollari dure accuse da ...

Tina Cipollari si scaglia contro Gemma dopo la scelta di Teresa : 'E' lei che porta iella' : Arrivano i primi commenti dopo l'attesa scelta finale di Teresa Langella, trasmessa ieri sera nel corso del primo speciale di Uomini e donne in onda su Canale 5. Come ben saprete, infatti, la tronista ha dovuto fare i conti con il secco rifiuto da parte del corteggiatore Andrea Dal Corso, che alla fine ha spiazzato tutti con la risposta negativa che ha freddato la stessa Teresa, la quale non ha saputo trattenere le lacrime. E dopo la puntata è ...

Speciale Uomini e Donne - La scelta - Maria De Filippi : "Ecco quali saranno i ruoli di Giulia De Lellis - Tina Cipollari - Gemma Galgani" : Speciale Uomini e Donne - La scelta di Teresa Langella su Canale 5 Tre appuntamenti, a partire da venerdì 15 febbraio 2019, in prima serata, su Canale 5, con Speciale Uomini e Donne - La scelta. Il dating show di Maria De Filippi svela il finale da favola dei quattro tronisti in carica, Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella.prosegui la letturaSpeciale Uomini e Donne - La scelta, Maria De Filippi: "Ecco quali ...

Tina Cipollari scatenata al karaoke : il video trapela sui social e conquista i fan : Tina Cipollari scatenata al karaoke: il video di Gianni Sperti conquista i fan di Uomini e Donne Tina Cipollari non è certo tra i volti noti della TV più attivi sui social. Su Instagram lei stessa si mostra poco anche se, quando lo fa, non lascia nulla al caso e riesce a lasciare sempre il […] L'articolo Tina Cipollari scatenata al karaoke: il video trapela sui social e conquista i fan proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : lite tra Tina Cipollari e Teresa Langella : Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi 1 febbraio 2019. Sembrava dover andare tutto per il meglio dopo l’esterna di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due si sono lasciati andare, si sono baciati, sono stati romantici, si sono divertiti. Il tutto accade quando Maria De Filippi mostra un’esterna del corteggiatore con Teresa. Tra i due scatta un bacio molto passionale, che riesce a colpire tutti. Mentre Antonio Moriconi ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti incontra per caso Tina Cipollari : 'Le ho presentato la mia fidanzata' : Prima o poi doveva succedere per Giorgio Manetti e la sua nuova fidanzata. L'ex idolo storico del Trono Over di Uomini e donne è incappato in Tina Cipollari, incontrata un po' per caso proprio quando ...