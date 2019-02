THQ Nordic non si ferma e investirà $225 milioni per altre acquisizioni

I numeri impressionanti di THQ Nordic tra vendite nette che crescono del 713% e 77 giochi in sviluppo : Durante le scorse ore, come riportato da GamesIndustry.biz, sono stati pubblicati i risultati finanziari intermedi del 2018 di THQ Nordic. Nei passati 12 mesi l'azienda ha registrato vendite nette di $447,6 milioni, un incremento del 713% rispetto all'anno precedente ($55,1 milioni era il dato precedente). Gli incassi della società sono aumentati grazie a un quarto semestre particolarmente forte, con vendite nette che ammontano a $59,9 milioni, ...

Le vendite di Darksiders 3 rispettano le aspettative di THQ Nordic : Darksiders 3 è stato lanciato alla fine dello scorso anno ricevendo reazioni miste . Anche se molti hanno finito per godersi il gioco, alcuni non se ne sono innamorati. Nonostante la ricezione meno positiva, tuttavia, è risultato che il gioco è riuscito a vendere abbastanza per soddisfare le aspettative che THQ Nordic aveva stabilito internamente.Come riporta Gamingbolt, nel loro ultimo report finanziario, THQ Nordic ha confermato che ...

THQ Nordic/Koch Media acquisisce Warhorse Studios : THQ Nordic AB attraverso la sussidiaria Koch Media GmbH ha stipulato oggi un accordo per acquisire Warhorse Studios s.r.o., con base a Praga, studio di sviluppo di successo che ha realizzato il titolo pluripremiato Kingdom Come: Deliverance. Warhorse Studios acquisito da KochMedia/THQ Nordic Il 13 febbraio non solo segna il 1 ° anniversario dalla pubblicazione, ma raggiunge anche un nuovo risultato di vendita per il gioco. Warhorse e Koch ...

Altra mossa molto interessante di THQ Nordic : acquisiti Warhorse Studios - i creatori di Kingdom Come : Deliverance : C'è chi, Come noi di Eurogamer.it e diverse altre testate, lo ha apprezzato molto nonostante alcuni difetti innegabili (date un'occhiata alla nostra recensione) e chi invece non è davvero riuscito a chiudere un occhio di fronte ad alcuni problemi, soprattutto tecnici. In ogni caso non si può negare il fatto che Kingdom Come: Deliverance sia a modo suo un'opera unica nel panorama degli RPG.Proprio considerando questa unicità e l'indubbio talento ...

Il CEO di THQ Nordic AB : "La decisione di portare Metro Exodus sull'Epic Games store ha il mio pieno supporto" : Dopo che THQ Nordic è intervenuta via Twitter spiegando di non essere coinvolta nella decisione, da parte di Koch Media (uno dei suoi tre sottogruppi), di portare Metro Exodus in esclusiva temporale sull'Epic Games store, il CEO della compagnia Lars Wingefors ha affidato a un comunicato la propria posizione in merito."Supporto pienamente l'autonomia decisionale dei nostri sotto-gruppi nel portare avanti i rispettivi business. Credo sia ...

La versione PC di Metro Exodus come esclusiva temporale dell'Epic Games Store? Ecco il commento ufficiale di THQ Nordic : THQ Nordic ha commentato, via Twitter, il fatto che Metro Exodus sarà un'esclusiva temporale dell'Epic Games Store, agguerrito concorrente di Steam.come sottolineato da THQ, la decisione di lanciare il titolo sullo store di Epic in esclusiva temporale è stata presa da Kock Media, responsabile dei giochi Deep Silver, che di fatto possiede i diritti sull'IP.THQ Nordic non esclude inoltre la possibilità che uscite in esclusiva del genere possano ...